妹攔巡邏警協助 尋回坐田中「巡田水」失智兄長

警方最後在田中發現老翁。（警方提供）

台東縣鹿野地區於今日清晨7時許，一名黃姓女子揮手攔停適巧經過的巡邏車，示意71歲兄長因失智走失，警方研判老翁斷不會離家太遠，只是在住家附近遠離道路處，最終在田間發現像在「巡田水」的老翁，並將其帶回。

黃女表示，兄長平時行動較為遲緩，於當日清晨7時許突然離家後即不知去向，在村內四處詢問鄰里始終未獲任何消息，湊巧見到巡邏警才尋求協助。

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巡邏警員吳柏義了解情形後，立即將黃女載往附近瑞源聯合所，所長楊登基研判，該長者因行動不便，應不致遠離住家太遠，指示同仁擴大周邊搜尋範圍，並鎖定村內農田、林地等可能逗留處所。

警方深入田間小路與農地巡查，最後在距離住家數百公尺外的田梗旁，發現一名老翁蹲坐著，神情專注地「巡田水」，望著田裡動也不動，經確認身分即為失聯的黃姓老翁。所幸其身體狀況良好，未受傷也未有明顯不適，讓在場人員都鬆了一口氣。

關山警察分局也藉此呼籲，家中如有失智或記憶力減退的長者，應加強照護措施，例如讓長者隨身配戴標示姓名與聯絡電話的名牌，或申請配戴具定位功能的3C裝置，以利於走失時能即時掌握行蹤，亦立即撥打110或是分駐（派出）所電話，協請警方協助找尋。

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