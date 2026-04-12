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    把車還我！不滿違停紅線被拖吊 貨運司機持剪刀嗆聲送辦

    2026/04/12 10:55 記者陸運鋒／新北報導
    梅嫌不滿違停小貨車被拖吊，持剪刀衝出爆發口角。（記者陸運鋒翻攝）

    梅嫌不滿違停小貨車被拖吊，持剪刀衝出爆發口角。（記者陸運鋒翻攝）

    梅姓男子昨天（11日）晚間前往新北市中和區訪友，將小貨車違規停放在紅線上，中和警分局黃姓員警與拖吊車邱姓司機巡經該處，準備梅男的違規車輛拖離，但拖吊車才剛起步，梅男就持剪刀衝出，爆發口角推擠衝突，多名支援警力到場後，隨即將梅男控制逮捕，詢後移送偵辦。

    中和警分局調查，貨運司機43歲梅嫌昨天晚上6時許，將公司營業用小貨車，停放於中和興南路三段紅線後，前往一旁朋友家聊天飲酒，而交通分隊25歲黃姓員警與46歲拖吊車邱姓司機，執行交通稽查巡經該路段，發現違停小貨車後，執行拍照、開罰單，並貼上封條準備將小貨車拖離。

    豈料，黃員及邱男返回拖吊車上後，才將車輛往前起步2公尺，梅嫌就怒氣沖沖持剪刀衝出，要求黃員及邱男將小貨車歸還，就連黃員告知相關程序，梅嫌也根本聽不進去，雙方因此起爭執。

    據知，期間梅嫌不但推擠黃員，甚至還持剪刀追逐邱男數公尺，黃員立即呼叫約8名快打警力到場，隨即將梅嫌制止並依現行犯逮捕，查扣剪刀1把，全案詢後依妨害公務、恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    警方呼籲，民眾如發現車輛正被拖吊，應保持冷靜，若車輛已移位並貼上封條，程序即不可逆，對於任何以暴力、恐嚇或其他違法方式阻撓公務執行的行為，必將強勢執法、依法究辦，決不容許公權力遭受挑戰。

    警方查扣剪刀1把。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣剪刀1把。（記者陸運鋒翻攝）

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