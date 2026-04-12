澎湖驚見釣客跌落消波塊卡縫 海巡消防急馳援

外垵漁港傳出釣客失足跌落消波塊，出動吊車救起。（圖由第七岸巡隊提供）

澎湖漁港大量投放消波塊，又因形似稱為肉粽，有稜有角，抵擋外海風浪衝擊海堤，但人類不容易攀爬立足。昨（11）日晚間傳出西嶼外垵漁港，1名釣客失足跌落消波塊，剛好卡在縫隙中動彈不得，所幸安檢人員即時發現，立即與消防聯手迅速馳援。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊調查指出，11日晚間6時5分，外垵安檢所值班人員查看港區監視系統時，發現外垵漁港東側防波堤內疑似有民眾落海；與此同時，港區巡邏安檢所岸巡同仁同步回報，1名民眾跌落消波塊縫隙，受困無法自行爬起，外垵安檢所所長獲報後，立即率領同仁攜帶救生救難裝備趕赴現場，並迅速通報西嶼消防分局派員支援。

請繼續往下閱讀...

晚間6時7分，安檢所同仁、消防分局隊員及救護車、吊車均抵達現場，經評估現場地勢與受困位置，消防隊以吊車進行吊掛作業，於晚間6時30分順利將該名受困民眾吊至岸上安全處；經瞭解該民眾係於海釣結束準備離開時，因地面濕滑不慎失足滑落消波塊，現場初步檢查，民眾意識清楚，僅手腳輕微擦傷，隨後由救護車送往三軍總醫院澎湖分院進行進一步治療與觀察。

海巡署呼籲，民眾於港區及岸際進行活動時，應注意腳下環境與自身安全，尤其消波塊表面濕滑且縫隙深峻，極易發生意外。若民眾於海上或岸際產生緊急危難，可撥打海巡「118」服務專線，海巡署將於第一時間投入能量救援，確保民眾生命安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法