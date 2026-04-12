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    小小愛心手環立大功 警方幫助走失七旬老婦跟家人團聚

    2026/04/12 10:16 記者王冠仁／台北報導
    救護人員到場確認陳姓老婦身體狀況。（記者王冠仁翻攝）

    救護人員到場確認陳姓老婦身體狀況。（記者王冠仁翻攝）

    七旬陳姓老婦患有失智症，她日前晚間被民眾發現，獨自出現在台北市一處巷弄內，還疑因體力不支、呆站在地。轄區警方接獲報案後趕到現場，並找來救護人員確認她身體狀況；警方隨後將她帶回派出所休息，並透過她手上的愛心手環資訊，成功連繫上她家人，幫助她返家。

    北市警中正一分局日前晚間接獲民眾報案，民眾聲稱在中正區衡陽路84巷內，一名老婦疑似體力不支、獨自佇立許久，民眾擔心發生意外於是報案

    轄區介壽所警員周家蓁獲報後趕往現場，員警擔心老婦健康狀況，於是先通報救護人員到場；經救護人員確認她身體狀況無虞後，員警再將她帶回派出所休息。

    警方說，員警曾嘗試跟老婦詢問姓名、住址等相關資料，但她都說不出來；她被帶回派出所後，員警眼尖發現她手上帶著愛心手環，員警於是根據手環上的資料，循線查出她是七旬陳姓老婦，同時也聯繫上跟她同住的妹妹前來派出所，最終幫助她與家人團聚。

    中正一分局提醒，家中若有高齡或失智長者，應隨時留意外出狀況，並建議配戴身分辨識飾品或手環，或到各地警察局偵查隊申請指紋建檔，以利迷失時能第一時間獲得協助，守護返家安全，共同預防遺憾事件發生。

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