台北捷運男客持「金屬物品」車廂四處敲 捷警：是打火機

警方查扣謝男持有的鋁製打火機。（記者王冠仁翻攝）

昨天深夜有民眾搭乘台北捷運時，在迴龍站發現有一名男乘客拿著不明「金屬物品」，在捷運車廂內敲打立柱，該名男子還在車廂內奔跑，有民眾擔心發生意外，通報警方。捷運警察隊到場後攔下這名謝姓男子，並查出他持有的金屬物品其實是一個鋁製打火機；雖然謝沒有做出攻擊動作，但他的行為已經構成滋擾旅客，警方最後將他帶回派出所。

台北市警捷運警察隊在昨天深夜10時41分接獲北捷行控中心通報，民眾聲稱在迴龍站內發現一名男子拿著不明長條形金屬物品，民眾還說，當時這名男子拿著該物品在車廂內奔跑、敲打立柱，行徑怪異。

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警方不敢大意，隨即派員趕往現場，攔下這名謝姓男子，並發現他持有的金屬物品原來是一個鋁製打火機。

警方說，謝男沒有造成危害情事，捷運營運正常，不過他的行為已經構成滋擾車廂內旅客，警方後續將他交由轄區新莊分局丹鳳派出所帶返所續處。

捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運時，若發現可疑物人事物，可立即通報站務人員或按壓車廂紅色緊急按鈕，亦可撥打110報案電話，捷警接獲通報後將立即趕赴現場處理，共同維護捷運乘車安全。

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