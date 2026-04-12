獨家》色男偷吻女友人酥胸唾液DNA留證 判刑賠錢

吳姓男子涉利用女性友人服藥後睡覺意識不清之際、偷吻女方雙乳，被刑事一、二審判刑一年六月；民事一審也判吳男要賠女方三十五萬元。（資料照示意圖，與本案人物無關，記者王俊忠攝）

吳姓男子約女性友人到家聊天，女方先後服下5顆助眠藥入睡，睡意朦朧中覺得吳男對她上下其手，隔天醒來發現衣衫不整，雙峰乳頭驗出有吳男唾液的DNA，一、二審刑事法官查認他涉乘機猥褻罪；一審民事法官判吳要賠償35萬元給女方。

一、二審刑事法官調查，男方體型大於女方甚多及雙方對話等事證，認定吳男偷吻女方雙乳犯行；法官說，吳男利用女方對他的信任，乘機猥褻對方，犯後還否認犯行、誣指是女方對他仙人跳，無法正視自己錯誤、犯後態度不佳，判他1年6月徒刑，刑事還可上訴三審。

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判決指出，吳男與女子小如（化名）是朋友關係，2人於2024年10月7日凌晨1點許相約到吳男位於台南市的住處，小如在吳男家先後服下5顆助眠劑，吳男利用女方服藥後意識不清時脫去其內衣、吸吮雙乳猥褻得逞。吳男則辯說是小如自己脫去衣服，翻身下床壓在他身上、還把胸部強行壓到他的嘴巴。

小如到醫院檢驗，雙側乳頭驗出有與吳男DNA相符的口水反應；有其他證人說，案發後聯絡小如，得知她在派出所，情緒激動、生氣與緊張。法官認為可補強小如遭吳男侵犯後的情緒反應。

法官並說，吳男體重80多公斤、身材高大；小如嬌小、僅40幾公斤重，兩人體型懸殊，且女方當晚服用多顆助眠藥；吳男未服藥也未喝酒，竟稱遭女方壓制，實難想像也違背常情。況且事後，吳男不曾向小如反映遭其強制做親密行為，反倒對女方說「沒讓妳好好休息是我的錯、要怎樣做你才能不提告」；直到小如提告後，吳男才說是被女方硬來，都有違常情，可認定是小如藥效發作後遭男方乘機猥褻。

小如表示，遭吳男猥褻後，承受巨大精神痛苦，迄今仍留存陰影及睡眠障礙，需定期到精神科就診及做心理諮商，為此對吳男提侵權求償90萬元。台南地院民事法官查認其犯行、判吳要賠35萬元給小如，也可上訴。

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