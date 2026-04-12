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    首頁 > 社會

    借帳戶給男友洗錢！ 苗栗女判全額賠償

    2026/04/12 09:22 記者蔡政珉／苗栗報導
    借帳戶給男友當洗錢工具！ 法院判苗栗女全額賠償。示意圖。（資料照）

    借帳戶給男友當洗錢工具！ 法院判苗栗女全額賠償。示意圖。（資料照）

    苗栗縣莊姓婦人前年接獲詐騙集團電話，對方佯稱是其子、急需用錢，莊婦愛子心切，先後匯出77萬元，事後才知受騙。警方追查金流發現，贓款流入駱姓女子名下帳戶，且隨即被轉出洗錢。苗栗地院法官近期審理後，認定駱女將帳戶提供給男友供詐團使用，具有幫助詐欺之不確定故意，判決駱女應如數賠償莊婦77萬元。

    判決書指出，駱女明知金融帳戶攸關個人信用，且現今詐騙集團猖獗，若隨意提供帳戶恐成為洗錢工具，竟仍基於幫助詐欺及洗錢的不確定故意，於前年6月間將其名下的聯邦銀行帳戶存摺與密碼，交給其朱姓男友使用。

    隨後詐騙集團於前年7月3日，假冒莊姓婦人之子，以電話及LINE聯繫莊婦，謊稱「出事了，急需商借款項度過難關」，並保證後天就歸還；莊婦因救子心切，未及查證，便於同日兩度分別匯款42萬元、35萬元至駱女帳戶，這筆血汗錢一入帳，隨即被轉往其他金融帳戶。

    審理期間，駱女對於莊婦主張的事實均不爭執。法官認為，被告提供帳戶供詐騙集團向莊婦詐取金錢，已侵害莊婦權利；法官故裁定，駱女應給付莊婦77萬元，並自去年4月起至清償日止，按年息5%計算利息。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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