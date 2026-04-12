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    首頁 > 社會

    上櫃公司金益鼎大火 廠房燃燒一千平方公尺

    2026/04/12 09:01 記者蔡彰盛／新竹報導
    上櫃公司金益鼎大火，廠房燃燒一千平方公尺。（消防局提供）

    上櫃公司金益鼎大火，廠房燃燒一千平方公尺。（消防局提供）

    以回收貴金屬著稱的上櫃公司金益鼎 （8390），位於竹市香山區的廠房今晨傳出火警，消防局出動大批警消前往灌救，燃燒面積為1千平方公尺，所幸無人員受困，由於現場已經升級為三級火警，消防人員仍全力灌救當中。

    消防局7點49分受理民眾報案，得知香山區西濱路六段金益鼎企業發生火警，現場有煙無火，不確定有無人員受困。

    7點57分朝山分隊回報，現場有煙有火，回報二級火警。出動12車37警消趕往灌救，並加派機器人前往。

    8點23分現場升級為三級火警，還請苗栗縣消防局竹南分隊前往支援。初步瞭解現場燃燒面積初估一千平方公尺，所幸無人員受困。

    金益鼎主要經營廢棄物清除處理業務及貴金屬回收及處理業務。包括銅、錫、鎳、鋁之金屬五金加工業務。機械五金、電子零件、塑膠廢料等報廢材料買賣業務。

    金益鼎的營收以工業用金屬（57.2%）為主，其次為貴金屬材料（29.2%）以及其他營運事業部（13.6%）。金益鼎3月營收為5.35億元，年增35.08%。

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