百萬重機假日跑山噪音超標 環警監聯合稽查開出罰單

大溪警分局11日結合環保局及監理單位，於大溪區復興路二段執行聯合稽查勤務，1輛百萬重機因噪音超標挨罰。（記者鄭淑婷翻攝）

有騎士騎乘市價逾百萬元的奧地利大型重機車，昨（11）日趁週末假日到台7線跑山，因聲音過大被警方攔查，經檢測噪音達96分貝已超標，當場被開罰3600元。

大溪警分局表示，昨日結合環保局及監理單位，於桃園市大溪區復興路二段，執行環警監聯合稽查勤務，針對違規改裝排氣管及製造噪音的汽、機車加強取締，共攔查數十輛汽、機車，查獲違規改裝車輛3輛，均依法當場告發，裁罰金額合共1萬800元。

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其中，1輛外型搶眼且市價逾百萬元的奧地利大型重機車，因排氣聲浪過於刺耳引起員警注意，經現場以分貝儀實測，噪音高達96分貝，超過法定標準94分貝，當場依法裁罰車主3600元，「不論車價高低，違規一律開罰」。

大溪警分局長徐章哲表示，改裝排氣管所產生的高噪音，不僅嚴重影響居民生活品質，也易造成駕駛人注意力分散，進而衍生交通安全疑慮，將持續與環保及監理機關聯合稽查，執行「靜桃專案」，針對噪音車與危險駕駛行為強力執法，統計今年迄今已執行環警監聯合稽查7場，其中，經環保局儀器測試認定噪音超標案件10件，另執行交通違規取締部分，已舉發超速1萬0356件，其中嚴重超速69件，呼籲車主切勿心存僥倖，違規改裝排氣管或製造噪音影響他人，並應遵守相關法令規定。

大溪警分局11日結合環保局及監理單位，於大溪區復興路二段執行聯合稽查勤務，1輛百萬重機因噪音超標挨罰。（記者鄭淑婷翻攝）

大溪警分局11日結合環保局及監理單位，於大溪區復興路二段執行聯合稽查勤務。（記者鄭淑婷攝）

大溪警分局11日結合環保局及監理單位，於大溪區復興路二段執行聯合稽查勤務。（記者鄭淑婷攝）

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