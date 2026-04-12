為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    扯！6旬男網購150元蒜頭 被誆「卡關」要付60萬解凍

    2026/04/12 09:14 記者許麗娟／高雄報導
    6旬男網購買150元蒜頭，竟被誆要付60萬元處理費。（圖由民眾提供）

    6旬男網購買150元蒜頭，竟被誆要付60萬元處理費。（圖由民眾提供）

    高雄旗津莊姓男子（66歲）日前在網路上花150元購買本土蒜頭，蒜頭還沒收到，對方卻稱因資料寫錯害他貨物被海關查扣，要付60萬元處理費，莊男不疑有他，前（10）日前往郵局轉帳，幸好行員機警報警，當場識破這全是詐騙集團的陷阱。

    莊男在網路上看到有人賣本土蒜頭，1斤15元、1箱10斤150元，莊男因此訂購了1箱，但不久賣家卻告知因莊男資料填寫錯誤，導致他帳戶被凍結、整批蒜頭卡在海關，需繳交60萬元處理費，莊男一時慌張不知所措，也未察覺「本土蒜頭」為何要「進口報關」， 竟聽從對方指示前往郵局操作提款機。

    鼓山分局旗津分駐所指出，詐騙集團指示莊男ATM匯款，因金額過大導致操作失敗，歹徒隨即改變策略，要求其改以每次1萬元進行小額多次付款，行員聽聞察覺有異報警，員警到場了解後，當場告知莊男此為詐團圈套，詳細解說此為典型網購詐騙手法，並協助封鎖相關詐騙帳號，莊男在警方勸說下冷靜思考，驚覺差點誤信詐騙圈套，立刻打消匯款念頭，成功保住養老金。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    賣家告知6旬男害他帳戶被凍結、蒜頭被海關查扣。（圖由民眾提供）

    賣家告知6旬男害他帳戶被凍結、蒜頭被海關查扣。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播