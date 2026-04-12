扯！6旬男網購150元蒜頭 被誆「卡關」要付60萬解凍

6旬男網購買150元蒜頭，竟被誆要付60萬元處理費。（圖由民眾提供）

高雄旗津莊姓男子（66歲）日前在網路上花150元購買本土蒜頭，蒜頭還沒收到，對方卻稱因資料寫錯害他貨物被海關查扣，要付60萬元處理費，莊男不疑有他，前（10）日前往郵局轉帳，幸好行員機警報警，當場識破這全是詐騙集團的陷阱。

莊男在網路上看到有人賣本土蒜頭，1斤15元、1箱10斤150元，莊男因此訂購了1箱，但不久賣家卻告知因莊男資料填寫錯誤，導致他帳戶被凍結、整批蒜頭卡在海關，需繳交60萬元處理費，莊男一時慌張不知所措，也未察覺「本土蒜頭」為何要「進口報關」， 竟聽從對方指示前往郵局操作提款機。

請繼續往下閱讀...

鼓山分局旗津分駐所指出，詐騙集團指示莊男ATM匯款，因金額過大導致操作失敗，歹徒隨即改變策略，要求其改以每次1萬元進行小額多次付款，行員聽聞察覺有異報警，員警到場了解後，當場告知莊男此為詐團圈套，詳細解說此為典型網購詐騙手法，並協助封鎖相關詐騙帳號，莊男在警方勸說下冷靜思考，驚覺差點誤信詐騙圈套，立刻打消匯款念頭，成功保住養老金。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

賣家告知6旬男害他帳戶被凍結、蒜頭被海關查扣。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法