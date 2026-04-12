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    老是聞到菸味……老菸槍鄰居屢勸不聽 中風男怒提告勝訴

    2026/04/12 08:56 記者蔡清華／高雄報導
    高雄男子經常聞到鄰居飄來菸味 ，經多次勸阻協調均未改善，怒向法院提告。（情境照） <h4>☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆</h4>

    高雄男子經常聞到鄰居飄來菸味 ，經多次勸阻協調均未改善，怒向法院提告。（情境照）

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    高雄市莊姓男子因中風行動不便，只能睡1樓，卻經常聞到鄰居飄來菸味，影響其生活品質及健康，經多次勸阻、報警、邀同里長協調，邱姓被告均未改善，怒向法院提告，被告辯稱，他是60年老菸槍，與原告之間還相隔1棟住戶，菸味可能是其他人所為，法院審理傳訊居住於兩造中間住戶，亦認常聞到邱男菸味，綜合相關事證，判邱「不得將菸味飄散侵入至原告所住」，經被告上訴二審駁回，仍可上訴。

    判決指出，原告莊男因中風行動不便只能睡在透天1樓，因被告常在相隔1戶的自家騎樓抽菸，大量二手菸飄進住處，二手煙有致呼吸道、心血管疾病、罹癌等危害健康之處，影響原告生活品質及健康，經原告之子勸阻、報警、邀同里長協調，被告均未改善，請求禁止被告菸味侵入原告住所。

    被告邱男則指稱，他為60年老菸槍，兩造房屋均為透天厝，屋前有一排機車停車位，常有騎士在車位抽菸，原告之子之友人會在騎樓抽菸，亦有行人邊走邊抽菸，菸味可能是其他人所為，且兩造房屋相隔有段距離，中間尚有房屋，未見原告有制止其他人抽菸之行為，感覺是針對他。

    案經高雄地院審理，被告自承與原告訴代因抽菸屢生糾紛及曾有員警到場等情況，雙方前述溝通、排解均未果，法院並傳訊居住於兩造中間住戶，證稱常聞到邱男菸味，綜合相關事證，判邱男敗訴「不得將菸味飄散侵入至原告所住」。

    被告不服上訴二審高等法院高雄分院，認莊男請求自屬正當，應予准許，原審為邱男敗訴之判決，並無不合，駁回上訴。

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