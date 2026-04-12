她告丈夫出軌小三求償60萬 卻因這關鍵1毛都拿不到

台中人妻提告先生和小三一起上旅館還發生性行為，求償60萬元，卻因提出的錄音檔和照片、影片，都無法證明就是兩人，法官判決駁回。（記者陳建志攝）

台中人妻小莉（化名）不滿先生阿雄（化名）和小花（化名）發生婚外情，主張兩人投宿旅館並發生性行為，且有相互親吻的侵權行為，提告求償60萬元，不過台中地院法官審理時發現，小莉提出的錄音檔，無法證明錄音內容就是小花，提出的蒐證影片和照片，也無法證明就是兩人，因無直接證據可證明兩人有侵權事實，因此判決駁回。

台中人妻小莉主張，和先生阿雄2022年4月1日結婚，小花明知先生為有配偶之人，卻在2025年6至7月間開始不當交往，並在去年8月8日、8月28日，共同前往兩家汽車旅館投宿並有性交行為，甚至去年9月10日還在公眾場合相互親吻，兩人嚴重破壞她的家庭生活圓滿及幸福，造成她精神痛苦，向兩人連帶求償60萬元精神慰撫金。

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阿雄和小花則否認有小莉所說的侵權行為，阿雄並稱2024年5月16日發現小莉將異性帶回2人租屋處，並與異性發生性行為，兩人從隔天開始分居，並在去年6月22日簽署離婚協議書，兩人已無繼續維持婚姻意願及可能，並無侵害小莉配偶身分法益的事實。

台中地院審理時發現，小莉雖提出質問小花的錄音，表示小花已坦承和先生交往，還和先生開房間，不過阿雄和小花都否認錄音帶為真，且小莉未提出證據證明該錄音檔錄製的時間，及錄音內容的當事人確實是小花。

此外，小莉雖拿出小花近期的衣著照片，表示去年8月20、21、24日，及9月10日蒐證照片中的女子，均是小花，不過尚無其他明顯特徵足以比對照片中的男子就是阿雄，法官認為憑此主張2人有在上述時間，共同前往醫美診所諮詢就診，並在去年8月20日、9月10日有相互依偎、親吻的親暱行為，舉證尚有不足。

此外，小莉提出的蒐證影帶，也無法清楚識別，車內兩人就是先生和小花，因此無法認定兩人前往旅館，並發生性行為，因無證據可證明兩人有侵害配偶權事實，判決駁回。

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