休了他！新竹博士男月入2萬 狠心甩妻耳光不養小孩斷音訊

新竹博士男月入兩萬，還狠心對妻家暴甩耳光斷音訊。（情境照）

新竹縣陳姓女子嫁給有博士學歷的羅男，婚後常遭羅男懷疑偷東西而被惡言相向，甚至被打耳光，陳女憤而搬離並提告休夫，法官發現羅男年收入僅10萬，聲稱養自己已經有困難更不起小孩，分居後更狠心斷絕與妻子所有可能聯繫方式，為可歸責的一方，最後判准離婚。

2016年結婚的陳女說，婚後先生羅男時常懷疑她偷東西而惡聲惡語，甚至曾出手打巴掌。6年前她曾因遭打巴掌請警察到家中處理，並因此搬離住處，從此以後夫妻即未曾同住。她曾多次提出協議離婚，惟夫妻對於未成年子女的權利義務行使及負擔無法達成共識而未能完成協議。她說先生對她的疑心已經致使雙方婚姻產生嚴重破綻，難以維持共同生活，因此訴請休夫。

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法官打羅男電話，發現是未開機狀態而無法聯繫，夫妻至少分居已達2年之久，分居後羅男有刻意與妻子斷絕聯繫情形。

113年陳女曾傳送訊息要求羅男負擔孩子費用，羅男竟自稱每月所得僅有2萬800元，如果支付女兒生活費用，自己將無法生活為由而拒絕支付。

法官認為此婚姻關係已因分居而未有任何聯繫，羅男並斷絕與妻子所有可能聯繫方式，夫妻共同生活之圓滿、幸福基礎既不存在，殊難期待雙方能再彼此扶持、和睦相處及繼續經營婚姻生活，堪認婚姻已生破綻而無回復可能，任何人處於同一境況，均將喪失維持婚姻意願，其情形已構成難以維持婚姻重大事由，而羅男為有責之一方，妻子依民法第1052條第2項規定請求判決離婚為有依據，判准休夫。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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