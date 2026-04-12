八旬婦好心放三角錐給違停卻遭大貨車輾斃 駕駛判刑6月

新竹縣竹東鎮車禍現場。（取材自記者爆料網）

新竹程姓大貨車司機違規停在竹東鎮道路卸貨，八旬住戶許姓老婦好心提供三角錐在車後維持安全，沒想到程男開車起步時竟未注意，而將許婦輾過爆頭慘死，新竹地院依過失致死罪判刑。

法官調查，去年9月30日上午，56歲程男開營業大貨車違規停靠在新竹縣竹東鎮一處道路上卸貨，並由住戶84歲許姓老婦提供三角錐放在大貨車後方。

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上午11點多程男完成卸貨工作，並將三角錐交還許婦後，已有20年以上職業駕駛經歷的他，理應知悉大貨車駕駛座位較高，因觀察角度受限而容易忽視車頭前方狀況，更應該隨時觀察車頭前方人車動向、注意有無行人通過，竟疏未注意及此，未充分觀察、注意大貨車車頭前方有無行人通過，即貿然駕車起駛前行。

當時許婦步行至大貨車前方，旋遭車頭撞擊倒地後，又遭左後輪輾壓頭部、身體，顱骨開放性骨折腦外漏、創傷性胸部挫傷兩側肋骨骨折等傷害，導致創傷性休克而當場死亡。

法官審酌程男有豐富職業駕駛經驗 ，竟於大貨車起駛時，未依道路交通安全規定注意車前行人狀況，致許婦遭車輛撞擊輾壓而死，對家屬造成莫大傷害，雖表示有意願調解、賠償，然因雙方提出條件差距過大而未能達成調解，最後依過失致人於死罪判刑6月。

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