與鄰居口角就拿獵槍掃射 新竹縣泰雅族原住民重判7年

只因與鄰居口角，竹縣原住民持獵槍掃射遭重判。（情境照）

新竹縣泰雅族原住民吳男與鄰居發生口角，竟持父親遺留的獵槍，朝鄰居周遭開槍，新竹地院依非法持有非制式獵槍於公眾得出入場所開槍射擊罪，將他重判有期徒刑7年，併科罰金5萬元。

法官調查，吳男係泰雅族原住民，取得其父過世所遺留獵槍。113年3月19日上午10點半因故與鄰居發生口角糾紛，竟持槍恫嚇：「我直接讓你死了啦」、「很會表演吼？不知道在演什麼東西？蛤？我把你打死都沒問題！」等語，隨即持槍朝鄰居周遭開槍射擊。

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法官認為吳男僅因與鄰居相處不睦，動輒以傷害、恐嚇方式解決糾紛，致鄰居長期不堪騷擾，並對他人生命身體安全造成無形威脅，對社會治安具有負面影響，更明知具殺傷力的本案獵槍，是具有高度危險性管制物品，使用時動輒造成死傷，仍非法持以在公眾得出入場所，朝鄰居周遭開槍射擊，且迄今仍飾詞狡辯，未與被害人達成和解，也未能賠償所受損害，行為應予譴責。

最後法官依非法持有非制式獵槍於公眾得出入場所開槍射擊罪，處有期徒刑7年，併科罰金5萬元。

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