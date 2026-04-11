東門城變新營圓環？「我是台南人」AI粉專露餡 認知作戰疑雲浮現

面對真假難辨的網路資訊，民眾應提高警覺，避免未查證即轉傳，才能降低錯假訊息擴散風險。（擷取自網路）

近日臉書出現大量以「我是XX人」為名的粉絲專頁，主打在地視角、文字生動吸睛，吸引不少網友關注與分享，但實際上卻被發現為AI生成圖文，甚至變造媒體報導內容，引發認知作戰疑慮。

「我是台南人」粉專常引用地方新聞議題，包括亞太棒球場、台南鳳梨外銷，以及今日的台南運河百年水陸遶境，甚至連南市地政局宣導內容也遭挪用加工。本報近期多篇報導即遭改寫重製，其中1則關於東門城圓環交通優化工作坊的新聞，更被誇大扭曲。

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最誇張的是，該粉專所搭配的圖片遭網友抓包，號稱台南東門城，實際卻是新營圓環變造畫面，地點完全錯置，出現「南轅北轍」的離譜情況。

網友紛紛留言嘲諷：「這張圖新營的吧，東門圓環有這樣？我住40年沒看過」、「畫面沒有一個對的」、「連高雄人都看得出來錯在哪」，甚至有人直言「AI粉專不要再造謠」、「只會用AI騙流量」。不過，也有部分網友未察覺異狀而參與討論，顯示此類內容仍具一定誤導效果。

軍事觀察粉專「新‧二七部隊 New 27 Brigade」先前曾指出，越來越多跡象顯示，中共可能透過多元手段滲透台灣輿論，包括操作社群平台帳號、散布加工資訊等，引發社會關注。

觀察這些「我是XX人」系列粉專，不僅頭像風格高度相似，連發文模式也高度一致，多以AI撰寫新聞、搭配AI生成圖片，再附上外部連結導流。外界質疑背後可能存在組織化操作。

有資訊領域專家進一步指出，這類粉專可能屬於同一集團運作，透過大量帳號鋪陳議題、影響輿論風向；甚至延伸出「生活網」、「某某科技」等不同名稱，形成內容農場體系，被認為可能是對台大外宣的一環。

專家提醒，這類內容不僅可能散布錯誤資訊，更可能藉由操弄地方議題，製造社會對立、撕裂族群，進而削弱社會信任。

「我是XX人」粉專大量散布地方議題，操作輿論。（擷取自網路）

「我是台南人」粉專AI內容變造錯置地點。（擷取自網路）

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