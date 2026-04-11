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    獨家》墾丁驚現神祕光束！「長尾巴」劃破黑夜 疑為中國火箭升空

    2026/04/11 21:46 記者蔡宗憲／屏東報導
    墾丁民眾目擊一道不明強光、還帶著長長煙霧尾巴。（民眾提供）

    墾丁民眾目擊一道不明強光、還帶著長長煙霧尾巴。（民眾提供）

    屏東恆春半島夜空今晚驚傳奇景！不少在墾丁海邊散步或於住家門口的民眾，目擊一道不明強光帶著長長煙霧尾巴，由南向北緩緩劃過天際，引發地方討論，紛紛驚呼：「難道是外星人？」經相關軍事迷比對發射資訊，疑似是中國「捷龍3號」運載火箭發射後留下的光跡。

    墾丁地區今晚天空清澈，這道神祕光束在漆黑夜空中顯得格外耀眼。根據目擊民眾拍攝的畫面，該光點前段呈現明亮的核心，後方則拖著大面積、呈扇形擴散的白色霧狀尾跡，在月光與路燈映照下，猶如一條巨大的發光長龍橫跨夜空。目擊民驚訝表示：「本來以為是流星，但速度沒那麼快，看著它拖著長長的尾巴慢慢飛，真的有點嚇人！」

    據了解，中國近期於廣東附近海域頻繁進行運載火箭海上發射任務。軍事粉專Taiwan Adiz分析，這類「長尾巴」現象通常發生在黃昏或入夜不久，因地面雖已入夜，但高空火箭排放的噴氣受陽光照射，產生「暮曙光效應」（Twilight Phenomenon），才會讓遠在台灣南端的民眾也能清晰目擊。

    雖然國防部對此類通報多保持嚴密監控，但這道神祕光跡已讓恆春半島居民驚艷不已，照片瞬間洗版社群媒體。

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