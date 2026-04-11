判決書無「沈慶京滿意微笑離去」遭質疑與新聞稿不同 北院說明了！

威京集團創辦人沈慶京。（資料照，記者楊心慧攝）

前台北市長柯文哲涉京華城案等被判處17年徒刑，台北地方法院日前發布的新聞稿中，提及威京集團創辦人「面露滿意微笑離去」，但判決書未見相同文字，引起兩者內容不一致的質疑。北院強調，相關描述係依據判決書內容整理轉述，並未逾越事實範圍。

北院指出，判決書與新聞稿性質本就不同，判決書為正式裁判文書，須完整記載事實認定、證據取捨及法律適用，內容嚴謹且篇幅龐大，本案判決書即長達374頁；新聞稿則是為讓社會大眾快速掌握重點，對判決內容進行摘要與轉化，篇幅僅約35頁，兩者在用語與敘述密度上難以逐字對應。

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針對爭議描述，北院說明，判決書已記載相關事實與證述內容，包括朱亞虎於審理中證稱，陪同沈慶京與柯文哲會面後，觀察沈「滿面笑容」，並傳訊表示「情況十分令老闆滿意」。新聞稿所稱「面露滿意微笑離去」，將上述證詞加以整理，以較簡明方式呈現，並非憑空增添或改變原意。

北院進一步強調，法院裁判之效力以正式判決書為準，新聞稿僅具說明性質，不會變更判決內容或影響法律效果，且已於新聞稿中載明，如有不一致之處，應以判決原本為準。

北院表示，理解社會對重大案件的高度關注，也尊重各界監督，但提醒外界解讀判決內容應以完整判決書為依據，從整體脈絡理解，若僅就片段文字差異進行比較，恐易產生誤解，不利理性討論。

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