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    來台觀光兼差當車手！馬國男3週狂領105萬 出境前被逮

    2026/04/11 22:00 記者陳冠備／彰化報導
    彰化地院審理，依三人以上共同詐欺取財等罪，判沈男應執行3年2月，刑後驅逐出境。（資料照）

    彰化地院審理，依三人以上共同詐欺取財等罪，判沈男應執行3年2月，刑後驅逐出境。（資料照）

    詐團車手出現「國際化」趨勢。馬來西亞籍男子沈儀俊以觀光免簽來台，實則擔任車手，短短約3週就在中部密集提領24次，領走逾105萬元贓款，沈男以為神不知鬼不覺，搭機返國時卻在機場被攔下。法院審理後，依三人以上共同詐欺取財等罪，判沈男應執行3年2月，刑後驅逐出境。

    判決書指出，沈男於去年9月2日以觀光名義免簽入境台灣，9月4日就開始「上工」，擔任取款車手工作，並由劉姓成員負責駕車載送，持人頭帳戶提款卡，在台中、彰化、南投等地ATM提領詐騙贓款，以機動方式躲避警方查緝。

    判決書指出，沈男在台停留3週，就提領詐款24次，被害人多達20人，詐騙手法包括假投資、網路購物詐欺、色情交友等，總計詐得款項高達105.9萬元。直到9月22日凌晨，沈男試圖從桃園國際機場出境返回馬來西亞時，遭警方逮捕，並查扣犯罪所得1萬4300元。

    承辦檢方認為，詐團利用外籍人士以「觀光簽證」來台短期犯案，得手後迅速離境，藉此製造斷點、增加查緝難度，已形成新型態犯罪模式。檢方建議，沈男詐領20名被害人，計20罪，每罪各量處有期徒刑1年6月以上，並定應執行有期徒刑25年以上，以資懲儆。

    法官審理，認定沈男利用觀光方式入境、外籍身分不易查緝等因素，到處提領詐款，惡性非輕，且迄今未與任何被害人達成和解。但考量他在偵審均坦承犯行，並繳回犯罪所得，最終依三人以上共同詐欺取財罪，分處24罪，各處有期徒刑1年2月，合併應執行有期徒刑3年2月，並於刑滿後驅逐出境。另共犯劉男則判處1年7月。

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