白沙屯＋大甲媽要來了！彰化縣公布取締爆竹成績單

早年大甲媽遶境經過彰化縣，施放爆竹陣仗非常驚人。（資料照）

白沙屯媽祖4月12日晚間起駕，大甲媽4月17日晚間起駕，都將來到彰化縣讓民眾瘋狂追媽祖。彰化縣消防局表示，抓爆竹違規不手軟，雖然去年白沙屯媽祖、大甲媽祖在彰化縣內期間，開罰件數掛零，但整年度仍抓了11件，開罰48萬元，絕對沒有在客氣的！

彰化縣消防局表示，每年縣內兩大宗教盛事就是白沙屯媽祖、大甲媽祖到來，今年香燈腳估逾46萬人，大甲媽來到彰化縣更是萬人空巷，因此，事先都已宣導，在媽祖遶境期間更是全程監控，只要發現網路直播畫面出現違規情事，立即就近派人取締。 除了現場取締外，也有透過民眾拍下的影片，以車追人，若事證明確就可開單告發。

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因此，去年抓了11件違規施放爆竹，共開罰48萬元，今年1月迄今，已查獲3件，開罰6萬元。開罰原因是未依產品規定施放，以及在深夜施放，原則上違規裁罰3萬元至15萬元，但因為有2件違規人是未成年人，審酌後減半裁罰。

消防局強調，去年在大型宮廟遶境期間，共開出82張勸導單、受理3件檢舉案件，由於白沙屯媽祖、大甲媽祖來到彰化縣都是大事，近年爆竹使用情況大有改善，也同時呼籲，依「彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例」規定，每日晚上10點到隔天上午6點不得施放爆竹煙火，希望民眾能夠配合。

早年大甲媽遶境經過彰化縣，施放爆竹陣仗非常驚人。（資料照）

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