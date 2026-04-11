拋棄繼承才首次見親爹 台南男求法官：想把父親欄換成他

養子辦理拋棄繼承才首次見到生父，相比無血緣繼父，撫養他超過10年並聲請收養。台南地院認定雙方情同父子，裁准收養。（資料照）

養子辦理拋棄繼承時，才首次見到親生父親；反觀無血緣的繼父，卻將他視如己出撫養十多年，讓養子決定改變身分證後的父親欄位。繼父因此向台南地方法院聲請認可收養養子，法官審酌雙方情同父子的情感依附，依法裁定准予收養。

繼父與養子的生母在2015年12月結婚，養子向法院主張，自結婚後即與繼父、生母同住至今，有成立收養關係的意願，並已取得母親同意，繼父因此依民法規定，備妥收養契約書、出養同意書及戶籍謄本等書證，向法院提出認可收養的聲請。

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台南地院上個月開庭調查，繼父、繼子及生母都到庭同意收養。繼子向法官表示，繼父與母親結婚多年，實際撫養他10多年，希望能正式收養，一家人共同生活十幾年來，生活中許多事務都是繼父在教育陪伴，所以想改變身分證背面的父親欄位，期盼成為法律上真正的父子。

生父雖然遞交呈報狀同意出養，但在法院通知到場時並未現身，繼子向法官坦言，直到今年3月為了辦理拋棄繼承事務，才第一次見到生父。法院考量生父長期未對繼子盡保護教養的義務，依法認定無須再通知其到場表示意見。

法院審酌繼父收養動機單純，且無違反收養目的重大情事。法官認定，繼父、子兩人具長期共同生活、互相照顧扶持之事實，雙方建立宛如父子的情感關係，收養具必要與正當性，裁定准予收養，並溯及自今年2月26日簽訂書面時生效。程序費用1500元由聲請人負擔。

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