日賺2000元當車手 越藉移工10天領款25次被逮 檢方求重判25年

越藉移工為賺快錢，淪為詐騙集團車手，10天領款25次被逮，遭檢方建請重判25年。（示意圖，資料照）

詐騙集團車手來源「國際化」，連在台移工也成為下手目標。22歲越南籍移工高國明因等待就業，為錢鋌而走險，加入詐騙集團擔任提款車手，10天內領款25次，取得詐款93萬9000元，檢方建請25年以上重刑。彰化地院審理，依3人以上共同犯詐欺取財罪共25罪，一罪一罰，各判處有期徒刑1年3月，惟高男尚有其他案件，暫不定應執行刑，待執行刑滿驅逐出境。

判決書指出，高男（另案羈押桃園看守所）原以移工身分來台，去年6月間與暱稱「KCV」、「HIEP」等詐團成員勾結分工。該詐團以假投資、色情交友等話術誘騙被害人匯款，再由高男依指示持人頭帳戶提款卡，前往彰化、和美等地ATM提領現金，並將款項交回上手，藉此製造金流斷點。

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判決書指出，高男自6月21日至7月1日密集犯案，涉及25名被害人，提領金額高達93萬9000元，每日報酬約1500至2000元。檢察官請求量處應執行有期徒刑25年以上刑期。

高男到案後坦承犯行，但辯稱未實際取得報酬；辯護人則稱，高男因暫時轉換雇主，沒收入才當車手犯案，請求從輕量刑。

法官審理認為，高男合法申請來台工作，但淪落擔任詐團車手，且犯案提領金額甚多，對社會安全造成威脅，雖坦承犯行，但未與被害人和解，難認為犯罪後積極彌補損害，考量被告尚有其他詐欺案件在偵查、審理中，暫不定應執行刑，待各罪執行刑滿完畢，驅逐出境。

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