25歲男受困嘉義竹崎險峻山區3天 警消+民力合力救援

男子受困嘉義縣山區，搜救地點山勢險峻。（警方提供）

25歲男子因降雨、濃霧影響受困嘉義縣竹崎鄉山區，4月8日消息傳出，警察、消防及嘉義縣救難協會等救援人員協力搜尋，昨晚（10日）8點多終於在地形險峻的地點找到受困男子，救出送醫救治。

嘉義縣警察局竹崎分局內埔龍山聯合所8日早上7點接獲報案，25歲男子因連日降雨及濃霧影響，受困於竹崎鄉白杞村尖凍山與菜公山附近。警方會同消防分隊人員搜救，出動無人機協助搜尋，同時請嘉義縣救難協會救難人員、當地村民共20餘人展開地毯式搜尋。

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山區地形險峻、環境惡劣，搜救行動持續，昨天下午5點多，搜救人員聽見微弱呼救聲，但聲音不明確，無法立即定位。最後由攻堅組鎖定目標位置，由支援組接應。

目標位置距離搜救集合點徒步約2小時，地形險峻，救援難度極高，終於在晚間8點多尋獲受困男子，他意識清醒，有輕微外傷，經護送到安全場所，由救護人員送聖馬爾定醫院接受檢查與治療，當事人及家屬均感謝警消人員的搜救與幫忙。

竹崎分局長周志遠提醒民眾，近日山區天氣不穩，隨時注意天候變化，如遇天候不佳應儘速下山，以確保自身安全，避免發生危險。

救援人員接觸到受困3天的男子。（警方提供）

救援人員運用各項器材搜救。（警方提供）

警、消及民力合力救援成功。（警方提供）

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