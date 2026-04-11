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    警察太操勞他聽見了！台中暖心小商人狂送315台儀器 守護基層健康

    2026/04/11 18:40 記者許國楨／台中報導
    張姓商人（左）送血壓機、額溫機與血氧機到台中市警局保安大隊。（民眾提供）

    張姓商人（左）送血壓機、額溫機與血氧機到台中市警局保安大隊。（民眾提供）

    在日夜顛倒、壓力沉重勤務背後，員警的健康往往被忽略，台中市一名經營醫療器材的張姓商人，因一場餐敘中一句感嘆，悄悄展開一段溫暖行動，成為守護基層警察健康的無名推手。

    時間回到前年，張男與警界友人聚餐時，聽聞對方提及警察長期輪班、作息紊亂，不少同仁身體亮紅燈，甚至曾有人執勤中累倒、猝死，讓他深受觸動，身為醫療器材業者，他萌生念頭：「或許我能做點什麼。」

    此後，他開始利用工作之餘，親自統計台中市各派出所數量，並以所為單位，一間間登門拜訪，主動贈送血壓機、額溫機及血氧機各3台，讓員警能在繁忙勤務中隨時掌握自身健康狀況，這份心意沒有張揚，一步一腳印累積，至今他已送出血壓機、額溫機與血氧機各105台，幾乎遍及原台中市區所有派出所，連同保安警察大隊、交通警察大隊等單位也都納入。

    外號「金剛」的張男笑說，警察守護社會及百姓安全，身為小商人的他，也希望能反過來照顧警察的身體，「東西或許不貴，但實用最重要。」他認為，只要能讓員警多一分警覺、多一次測量，或許就能避免憾事發生，這份善意仍在延續，張已規劃下一步把關懷觸角延伸至原台中縣區派出所，分階段送達相關設備，讓更多基層員警受惠。

    張姓商人（左二）已送出血壓機、額溫機與血氧機各105台，幾乎遍及原台中市區所有派出所。（民眾提供）

    張姓商人（左二）已送出血壓機、額溫機與血氧機各105台，幾乎遍及原台中市區所有派出所。（民眾提供）

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