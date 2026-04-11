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    中東戰火掀原料焦慮！中檢嚴查囤積哄抬價格 直奔2塑膠袋大廠稽查

    2026/04/11 18:07 記者許國楨／台中報導
    中檢前往轄內塑膠袋大廠稽查。（中檢提供）

    中檢前往轄內塑膠袋大廠稽查。（中檢提供）

    中東戰火尚未平息，因應國際石化原料供應波動引發市場關注！台中地檢署昨前往轄內2家大型塑膠袋製造業者實地訪查及動態監測，經查目前生產運作正常、原料供應穩定，雖成本略有上升，但尚未發現囤積或哄抬價格等不法情事，整體供應鏈維持穩定。

    中檢10日由民生犯罪專組主任檢察官洪國朝、執行秘書康存孝領軍，會同法務部調查局台中市調查處及台中市政府經濟發展局，前往轄內2家大型塑膠袋製造業者總福塑膠工業及通舜塑膠公司，進行實地訪查與動態監測，從生產端掌握供應鏈與價格形成機制。

    調查結果顯示，2家業者目前產線運作均維持正常，未發現囤積現貨或刻意控制供應情形。總福公司表示，產品價格主要依上游原料牌價浮動調整，目前訂單量已接近飽和，原料庫存可支應至5月，將持續穩定供貨並優先履行既有合約。

    通舜公司則指出，因主打客製化包裝袋，近期確實受到國際原料供應緊縮影響，但仍採取配額供應與緩步調整價格策略，目前價格漲幅約2成。

    中檢強調，將持續透過「查緝民生犯罪聯繫平台」，密切關注國際原料變動對國內供應鏈的影響，並透過行政指導要求業者配合政府穩定物價政策，不得利用資訊落差或消費者預期心理進行囤積居奇或不當抬價，同時也呼籲企業善盡社會責任，在原料波動期間維持供應穩定，共同守護民生物資市場，確保交易環境公平透明。

    中檢帶隊稽查行動未發現業者有囤積或哄抬價格等不法情事，整體供應鏈維持穩定。（中檢提供）

    中檢帶隊稽查行動未發現業者有囤積或哄抬價格等不法情事，整體供應鏈維持穩定。（中檢提供）

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