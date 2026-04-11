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    中國漁船「閩龍漁63888號」越界 疑涉竊案澎湖海巡隊帶回釐清

    2026/04/11 17:22 記者劉禹慶／澎湖報導
    中國閩龍漁63888號非法越界，澎湖海巡隊帶回馬公隊部。（民眾提供）

    中國閩龍漁63888號非法越界，澎湖海巡隊帶回馬公隊部。（民眾提供）

    澎湖七美西南海域，近期頻傳我國漁民漁具「不翼而飛」，引發漁民財產損失，並導致生計受影響。澎湖海巡隊巡防艇今（11日）在七美西南海域，查獲越界中國漁船閩龍漁63888號，該船屬中國運搬船，專門在海上進行漁獲買賣，雖船上未查獲遭竊漁具，澎湖海巡隊仍帶回馬公隊部進行偵查。

    近來有澎湖漁民反映，放置在海上的捕撈漁具及信號燈，疑似遭中國漁船海上竊取，澎湖海巡隊接獲報案，重兵部署巡弋七美西南海域，今清晨4時50分許，在七美西南約28海浬處，澎湖海巡隊查緝越界中國漁船閩龍漁63888號，雖然是運搬船，未進行非法捕撈，但仍帶案會馬公隊部調查釐清，這也是大進滿88號遭扣事件後，海巡隊再次強力執法扣案帶回越界中國漁船。

    根據了解，中國閩龍漁63888號漁船與遭竊的七美漁船，昨（10日）海上軌跡十分接近，不排除為其所為，七美漁船遭竊包括V電子浮標跟閃光閃燈都被偷，損失相當慘重，還必須被迫回港補給，影響作業時間，讓漁民大罵竊賊的素質，完全不體會漁民的辛苦，只想著不勞而獲。

    雖然中國閩龍漁63888號，船上未查獲我國漁民遺失的漁具，但行跡詭異，先從中國泉州港出港，南下繞行先前往中國漳州東山港，才沿東南行駛至七美西南海域，都是留置調查的重點。

    我國漁民海上放置電動浮標及閃光燈組，不翼而飛。（漁民提供）

    我國漁民海上放置電動浮標及閃光燈組，不翼而飛。（漁民提供）

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