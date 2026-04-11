慈惠堂淨山宣導反賄選 北市信義警分局長率隊提醒防假檢警

台北市警局信義分局長蕭惠珠，今日特別率領同仁前往松山慈惠堂舉辦的「淨山健行活動」現場。（記者鄭景議翻攝）

〕台北市警局信義分局長蕭惠珠今日率領信義分局員警前往松山慈惠堂舉辦的「淨山健行活動」現場，結合熱情參與的健行民眾進行識詐及反賄選宣導。警方針對現場眾多的樂齡長者，加強剖析假檢警詐騙話術，並針對今年即將到來的九合一地方公職人員選舉，呼籲民眾若發現賄選或境外勢力介入，應立即撥打檢舉專線，共同守護民主價值。

信義警分局表示，松山慈惠堂今日舉辦淨山健行活動，吸引大量市民攜家帶眷參與。蕭惠珠考量轄內長者熱衷參與戶外休閒活動，卻也常成為詐騙集團鎖定的目標，因此親自帶隊走入人潮，提醒長輩們，書記官、警察、檢察官及法官絕對不會以監管財產或涉及洗錢等刑案為由，要求民眾交付現金，更不會透過視訊方式製作筆錄。

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警方在現場宣導民眾，詐騙集團常利用民眾對法律程序的陌生，以偵查不公開或涉及洩密罪為威脅，恐嚇受害者不得向親友透露資訊，這些全都是典型的詐騙劇本，民眾若接到可疑電話應立即掛斷，並撥打165反詐騙專線查證，以免辛苦積攢的養老金化為烏有。

針對今年九合一地方公職人員選舉，法務部已全面啟動查賄機制。警方今日在健行活動中也同步宣導反賄選觀念，鼓勵市民針對賄選、選舉賭盤及境外勢力介入等不法行為進行檢舉。警方指出，檢舉人身分絕對保密，且檢舉境外勢力介入選舉最高可獲得台幣2000萬元獎金，檢舉賄選與賭盤則分別有最高1000萬元及500萬元的獎勵。

信義警分局呼籲，防詐與反賄選需要全民共同參與，唯有民眾提高警覺、拒絕利誘，方能有效遏止不法行為，打造安全的生活與公平的選舉環境。將持續深耕社區宣導，讓法治觀念從基層扎根，確保社會安寧。

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