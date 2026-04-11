新北土城廟會遶境衝突 所長對空開2槍制止帶回3人

新北市土城頂埔發生遶境陣頭衝突，頂埔所長（右一）對空鳴兩槍，支援警力隨後到場，將三人帶回法辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市土城區頂埔一帶今天有宮廟繞境，因陣頭人員碰撞，導致三人叫囂衝突，員警約制未果，頂埔所長詹智偉對空鳴一槍，準備帶回雙方滋事人員，未料其中一方阻擋警方，並發生推擠，所長再對空開一槍，隨後支援警力到場，將滋事人士帶回，以妨害秩序、違反社維法偵辦。

這起宮廟繞境糾紛發生在今天下午2時許，土城區中央路4段275巷內一處宮廟，因友宮前來參香，舉辦繞境，由於外來陣頭加入，增派警力注控，期間遶境參拜時進香隊伍不慎碰撞，導致帶頭的27歲陳男其友人22歲廖男，與29歲吳男發生口角糾紛，現場員警當場制止，雙方仍持續爭吵，頂埔所長詹智偉見狀，上前對空鳴一槍企圖制止，要將雙方滋事人員帶返所釐清，但其中一方人員阻止推擠員警，警方維持秩序、避免衝突擴大，所長第二度對空鳴一槍，後續支援快打警力趕抵，將全數滋事人員帶返所，全案以妨害秩序及社維法送辦，並約制廟方人員立即停止遶境活動。

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據了解，在警方約制衝突畫面中，所長鳴槍後，叫囂人員仍未馬上停止，資深員警認為，因現場喧囂，鳴槍恐被認為是放鞭炮、效果不大，且上方是捷運高架路段，認為類似場合應使用辣椒水約制效果較適宜；土城警分局表示，所長對空鳴槍，企圖制止叫囂、作為明快，及時縮小、壓制衝突，至於效果部分，未來將列入案例討論，提升約制群眾暴力效率。

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