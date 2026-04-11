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    首頁 > 社會

    台中建國市場氣爆真相出爐 違規釀禍攤商慘了

    2026/04/11 16:22 記者蔡淑媛／台中報導
    建國市場3月3日氣爆，經發局向違規使用桶裝瓦斯的店鋪提告。（資料照，民眾提供）

    建國市場3月3日氣爆，經發局向違規使用桶裝瓦斯的店鋪提告。（資料照，民眾提供）

    台中市東區建國市場D區3月3日桶裝瓦斯洩漏引發氣爆，造成市場財產損失及人員受傷，影響公共安全，台中市經發局說，消防局完成調查，鋪位攤商違規使用桶裝瓦斯設備釀災，已依行政契約及行政程序法規定，廢止鋪位使用權、終止契約，收回鋪位，依相關規定提起刑事及民事賠償。

    經發局說，該鋪位攤商未依規定正確使用桶裝液化石油氣設備，導致洩漏引爆，造成16間店鋪鐵捲門、天花板、電梯及公共設施毀損，造成市場財產損失及人員受傷，影響公共安全。

    事故發生後，市府即刻派工清理現場與後續復原作業，已於3月6日全面恢復可營業狀況。

    經發局說，依調查報告結果認定情節重大，先行收回涉事鋪位，將依刑法第176 、177條以及民法第184條追究公共危險與損害賠償責任，以維護市府權益，未來將持續強化市場公共安全管理機制，並加強用氣設備使用宣導，降低類似事件發生風險，確保市民採買環境安全無虞。

    建國市場3月3日氣爆，造成16間店鋪鐵捲門、天花板、電梯及公共設施毀損。（資料照，民眾提供）

    建國市場3月3日氣爆，造成16間店鋪鐵捲門、天花板、電梯及公共設施毀損。（資料照，民眾提供）

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