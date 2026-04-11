不愧是開庭睡著黨主席！黃帝穎狠打臉黃國昌：連判決書都不會看

民眾黨主席黃國昌在法庭旁聽時，坐在最後一排疑似在打瞌睡的照片，曾引發網友討論。（本報合成，擷取自四叉貓/Threads、畫面來自台北地院官網）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審判刑17年，完整判決書昨（10）日出爐。民眾黨主席黃國昌今質疑，北院判決理由與先前新聞稿內容存在關鍵不一致，疑似「悄悄改掉」部分論點。對此，律師黃帝穎指出，朱亞虎認罪行賄的證詞就在判決書第121頁及第130頁第131頁。他諷刺：「黃國昌連判決書都不會看，不愧是開庭睡著的黨主席。」

「朱亞虎證稱沈慶京密會柯文哲默示合意的文字在判決書，黃國昌不要瞎扯北院新聞稿與判決書不同。」黃帝穎今日在臉書發文指出。他表示，黃國昌今天稱，他在看判決書時最驚訝的是，當初北院的新聞稿所認定，柯文哲跟沈慶京有默契合意的契約賄賂，在判決理由當中竟然完全都沒有了，大家很懷疑，當初北院的新聞稿自己捏造的？還是新聞稿出來後，遭到社會質疑，然後在判決理由偷偷改掉？

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黃帝穎對此狠批：「黃國昌連判決書都不會看，朱亞虎認罪行賄的證詞在判決書第121頁及第130頁第131頁。」他也在臉書貼文中，附上判決書照片，並將相關內容劃線，並且強調：「近十年各級法院對污點證人認罪行賄均判決收賄官員有罪。」

黃帝穎最後表示，朱亞虎認罪行賄，柯文哲被判違背職務收賄罪，符合司法常態。「黃國昌不要法盲亂扯！」他更諷刺：「尤其，黃國昌開庭睡覺，還連判決書都不會查，真的很誇張！」

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