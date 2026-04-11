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    首頁 > 社會

    棋牌社暗營賭博2度被逮 新北公安小組勒令拆除鐵皮屋

    2026/04/11 14:53 記者吳仁捷／新北報導
    土城警方二度查獲藏身二樓、暗中經營賭場的棋牌社，公安小組稽查後認定重大違規優先拆除，拆光30坪的違章鐵皮屋。（記者吳仁捷翻攝）

    土城警方二度查獲藏身二樓、暗中經營賭場的棋牌社，公安小組稽查後認定重大違規優先拆除，拆光30坪的違章鐵皮屋。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市土城區裕民路一處棋牌社以樓下店家當掩護，暗中經營賭博，主打近捷運站攬客，警方二度查獲送辦，但賭場主嫌仍企圖經營賭場，警方啟動第三方警政，通報市政府公安小組，認定棋牌社鐵皮屋涉及重大治安事件，又是違章，嚴重威脅公安，符合優先排拆，勒令強制拆除，宣示公權力打擊不法決心。

    新北市警土城分局去年底、今年初持搜索票，到土城區裕民路一處藏身二樓的棋牌社查緝暗營賭博情事，兩次都查獲賭博，由於賭場位處捷運海山站出口，賭老闆也以此作為號召，取締賭博時，不乏大學生到場聚賭被查獲，警方將賭場主嫌移送法辦，裁罰賭客後，也啟動第三方警政，通報新北市公安小組稽查。

    公安小組稽查，拆除大隊認定棋牌社鐵皮屋為違章建築，顯有影響公安之慮，為杜絕該處違章處所不法情事死灰復燃，爰裁定使用強制力拆除該犯罪場所，屋主自知難逃，限期內自行拆光30坪的鐵皮屋。

    土城警分局說，市政府公安小組由消防局主導，跨局處執行、配合「第三方警政」，強力掃除危害治安及公安的色情、賭博、毒品等「治安污染源」，呼籲房屋所有人避免將房屋出租給不肖業者，造成治安疑慮又害己。

    土城警方二度查獲藏身二樓、暗中經營賭場的棋牌社，公安小組稽查後認定重大違規優先拆除，拆光30坪的違章鐵皮屋。（記者吳仁捷翻攝）

    土城警方二度查獲藏身二樓、暗中經營賭場的棋牌社，公安小組稽查後認定重大違規優先拆除，拆光30坪的違章鐵皮屋。（記者吳仁捷翻攝）

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