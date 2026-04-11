刀架頸又掐脖！基隆男無視保護令孩子面前施暴 妻趁隙報警保命

王姓男子懷疑妻子有外遇，被控毆妻，持菜刀恐嚇妻子，掐住妻子脖子至意識不清。法院依王男犯恐嚇危害安全等罪判處王8月徒刑。（記者林嘉東攝）

基隆市王姓男子懷疑妻子有外遇，被控多次毆妻，持菜刀恐嚇妻子，即便法院已核發民事通常保護令，檢察官也當庭告誡，王仍視法律如無物，再度闖入臥室掐住妻子脖子至意識不清，還好妻子趁隙報警脫險。基隆地院日前審結，依王男犯恐嚇危害安全、違反保護令等罪，合併判處王男8月徒刑。

判決書指出，王男與妻子感情不睦多年，去年8月因懷疑妻子手機內存有婚外情證據，憤而摔毀家中物品並辱罵妻子；隔天凌晨3時許，王男再度失控，持菜刀架住妻子脖子恐嚇，致妻子心生恐懼報警求助聲請保護令；法院審核後，同年10月，核發民事通常保護令，禁止王男對妻子實施身體、精神騷擾或接觸。

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王男收到保護令1個月後，再度因質疑妻子與員工有染，騷擾妻子，被警方依據違反保護令送辦，檢察官複訊時，當面告誡他，若再次毆妻，將把他羈押起來；未料5天後，王因誤認加油簽單是外遇證據，竟又爬上妻子與小孩的床，上床當著小孩面前壓制妻子，並用雙手死命掐住妻子頸部，致妻子意識不清，隨後更再次揮舞菜刀恫嚇，妻子趁隙報警才脫險，撿回一命。

法官審理時，王男坦承犯行，法官認為王屢次無視保護令效力，不僅恐嚇妻子，還毆妻，缺乏對人性尊嚴的尊重，依王男犯恐嚇危害安全罪判處2月徒刑，另2度違反保護令，分別被判處3月、4月徒刑，合併應執行8月徒刑，得易科24萬元罰金。

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