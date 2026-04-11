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    首頁 > 社會

    隱身旅館調製煙彈 10年刑期通緝犯落網

    2026/04/11 13:27 記者劉慶侯／台北報導
    警方搜索涂嫌（右二）租住處。（記者劉慶侯翻攝）

    警方搜索涂嫌（右二）租住處。（記者劉慶侯翻攝）

    因毒品案遭法院判刑10年的涂姓通緝犯，藏匿在新北市三重的旅館內充當製毒場所，並伺機對外販賣牟利。台北市刑警大隊毒緝中心經調查蒐證，循線將他緝獲，起出依托咪酯煙彈及製造半成品和工具，依法移送究辦。

    警方表示，35歲的凃姓犯嫌，曾因毒品案件多次被北市刑警大隊逮捕，經新北地檢察署發布通緝在案，須執行有期徒刑10年11月，屬重要逃犯。

    警方根據蒐報發現涂男潛逃期間仍持續從事毒品相關犯罪活動，並慣以平價旅館房間作為臨時據點，利用人員出入頻繁、流動性高的特性，掩護從事新興毒品加工與販售行為，藉此規避警方查緝，

    專案人員前日見時機成熟，依法持搜索票進行查緝，順利於旅館內將其緝捕到案。現場並查扣依托咪酯煙彈5顆、依托咪酯煙油1瓶，以及甘油、丙二醇各1瓶與空煙彈一批等證物。

    警方全案詢後依毒品罪嫌移送新北地方檢察署偵辦，並持續向上溯源毒品來源，向下追查流通管道，擴大清查相關共犯及供應網絡。

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    北市刑大查獲毒品等相關證物。（記者劉慶侯翻攝）

    北市刑大查獲毒品等相關證物。（記者劉慶侯翻攝）

    北市刑大查獲毒品等相關證物。（記者劉慶侯翻攝）

    北市刑大查獲毒品等相關證物。（記者劉慶侯翻攝）

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