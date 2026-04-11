為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    陳佩琪從柯文哲帳戶拿政治獻金匯兒244萬買股票 律師：兩人恐涉洗錢罪

    2026/04/11 13:39 記者楊心慧／台北報導
    陳佩琪從柯帳戶拿政治獻金匯兒子柯傅堯244萬買股票，恐涉及洗錢罪。（資料照）

    陳佩琪從柯帳戶拿政治獻金匯兒子柯傅堯244萬買股票，恐涉及洗錢罪。（資料照）

    前台北市長柯文哲涉京華城等案，台北地院重判17年。完整判決書昨（10日）出爐，並揭露柯文哲如何利用木可公司將錢挪為己用，甚至從木可帳戶匯450萬元到柯文哲的銀行帳戶，再由柯的妻子陳佩琪轉匯給兒子柯傅堯244萬元，用來買股票、基金。律師陳君瑋指出，若政治獻金有包含沈慶京賄賂的210萬，陳佩琪及柯傅堯恐皆觸犯洗錢罪。

    判決指出，柯文哲等人另涉以「肖像權授權金」名義侵占政治獻金1500萬元，柯於2024年總統選舉期間，透過其實質掌控的木可公司，先簽立肖像權授權契約，再由木可公司與競選總部簽訂授權委託合約，形成「由候選人授權公司、再由公司授權競選總部」架構，該安排在實質上等同候選人向自己競選團隊收取授權金，悖於常理。

    在資金流向部分，判決記載，競選總部分多次將1500萬元自政治獻金專戶匯入木可公司帳戶，木可公司後續再轉匯至柯文哲個人帳戶。如柯文哲的帳戶，分別在2023年12月20日、2024年1月19日、2024年5月24日，收到木可公司100萬元、150萬元、200萬元的匯款，顯見巧立名目侵占民眾捐獻的政治獻金無訛。

    合議庭發現，收到款項後，陳佩琪前往銀行，用柯文哲的帳戶，轉匯244萬元至兒子柯傅堯的帳戶，用以購買基金、股票使用，顯示柯文哲將政治獻金款侵占私用之不法意圖。

    陳君瑋指出，若這些政治獻金有包含沈慶京賄賂的210萬，轉錢的陳佩琪觸犯洗錢罪，提供帳戶的柯傅堯也同樣犯洗錢罪；詐欺犯跟公務員收賄類似，皆是收不該收取的錢，後續轉錢的人（把錢漂白的人，陳佩琪）以及提供賬戶的人（柯傅堯）恐怕都觸犯洗錢罪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播