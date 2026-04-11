陳佩琪從柯文哲帳戶拿政治獻金匯兒244萬買股票 律師：兩人恐涉洗錢罪

陳佩琪從柯帳戶拿政治獻金匯兒子柯傅堯244萬買股票，恐涉及洗錢罪。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，台北地院重判17年。完整判決書昨（10日）出爐，並揭露柯文哲如何利用木可公司將錢挪為己用，甚至從木可帳戶匯450萬元到柯文哲的銀行帳戶，再由柯的妻子陳佩琪轉匯給兒子柯傅堯244萬元，用來買股票、基金。律師陳君瑋指出，若政治獻金有包含沈慶京賄賂的210萬，陳佩琪及柯傅堯恐皆觸犯洗錢罪。

判決指出，柯文哲等人另涉以「肖像權授權金」名義侵占政治獻金1500萬元，柯於2024年總統選舉期間，透過其實質掌控的木可公司，先簽立肖像權授權契約，再由木可公司與競選總部簽訂授權委託合約，形成「由候選人授權公司、再由公司授權競選總部」架構，該安排在實質上等同候選人向自己競選團隊收取授權金，悖於常理。

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在資金流向部分，判決記載，競選總部分多次將1500萬元自政治獻金專戶匯入木可公司帳戶，木可公司後續再轉匯至柯文哲個人帳戶。如柯文哲的帳戶，分別在2023年12月20日、2024年1月19日、2024年5月24日，收到木可公司100萬元、150萬元、200萬元的匯款，顯見巧立名目侵占民眾捐獻的政治獻金無訛。

合議庭發現，收到款項後，陳佩琪前往銀行，用柯文哲的帳戶，轉匯244萬元至兒子柯傅堯的帳戶，用以購買基金、股票使用，顯示柯文哲將政治獻金款侵占私用之不法意圖。

陳君瑋指出，若這些政治獻金有包含沈慶京賄賂的210萬，轉錢的陳佩琪觸犯洗錢罪，提供帳戶的柯傅堯也同樣犯洗錢罪；詐欺犯跟公務員收賄類似，皆是收不該收取的錢，後續轉錢的人（把錢漂白的人，陳佩琪）以及提供賬戶的人（柯傅堯）恐怕都觸犯洗錢罪。

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