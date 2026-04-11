業務員酒駕肇逃撞死機車騎士 賠償家屬1030萬判刑4年6月

43歲的那姓男子去年6月間喝完酒後，竟駕駛黑色自小客車上路，行經新北市板橋區華江三路時，追撞54歲機車騎士林姓男子，林男當場連人帶車倒地，那男隨即逃逸，新北地院國民法庭審理後，判刑4年6月。（資料照）

43歲的那姓男子去年6月間喝完酒後，竟駕駛黑色自小客車上路，行經新北市板橋區華江三路時，追撞54歲機車騎士林姓男子，林男當場連人帶車倒地，那男隨即逃逸，並躲回家6小時，仍被警方循線查獲，訊後依法送辦。新北地院國民法庭審理後，審酌那男坦承犯行，並賠償死者家屬1030萬元，判刑4年6月，可上訴。

判決指出，那男於去年6月24日凌晨在台北市萬華區某舞廳飲酒後，仍駕車上路，於當日清晨5時23分許行經新北市板橋區華江三路時，因不勝酒力撞上路邊機車，造成林男傷重死亡。那男肇事後未停留處理即駕車逃逸。警方於同日上午11時5分查獲其人，經酒測其吐氣酒精濃度為每公升0.25毫克。

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新北地院國民法庭審酌，被告自承當時酒醉至幾近入睡，明知政府已反覆宣導酒駕危險且社會上酒駕致死案件頻傳，仍執意駕車上路；且被告就算有移動需求，也可選擇計程車或代駕，並非只有自行駕車一途。被告酒後駕車，事後更逃逸未予救助，不顧被害人死活，其犯罪動機與目的應嚴予譴責，犯罪手段極為惡劣。

新北地院國民法庭判定，那男學歷為高職畢業，在建設公司從事建案或土地開發之業務員，收入並不穩定，有多項前科，素行不佳。林男遭此橫禍親友均悲痛欲絕，林男之母開庭時痛哭，那男坦承犯行，就民事和解部分，已與被害人之母與被害人之子達成賠償1030萬元共識，並已給付470萬元，餘款560萬元部分也給付完畢。

新北地院國民法庭認定，那男後積極彌補被害人家屬損害，犯後態度尚佳，被害人之母與被害人之子均同意原諒，希望判處被告較輕之刑或緩刑機會，由於檢察官求處定執行刑6年，被告與辯護人希望定執行刑4年，依所犯酒駕致死罪與肇事致死逃逸罪，定應執行有期徒刑4年6月。

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