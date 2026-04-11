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    首頁 > 社會

    電梯驚魂！台南大學7生受困 警消15分鐘成功解危

    2026/04/11 12:18 記者王捷／台南報導
    台南大學10日晚間電梯故障，7名學生受困2樓。消防局急派9名警消馳援，以專用鑰匙迅速開門，7人平安脫困，無人傷亡。（民眾提供）

    台南大學10日晚間電梯故障，7名學生受困2樓。消防局急派9名警消馳援，以專用鑰匙迅速開門，7人平安脫困，無人傷亡。（民眾提供）

    台南大學發生電梯受困意外。消防局10日晚間獲報，校舍2樓有7名學生因電梯故障受困。當局出動4車9人馳援，利用專用鑰匙開啟門鎖，7人平安脫困無傷亡，迅速解除危機。

    台南市消防局10日晚間8時49分獲報校園受困案，立即調派轄區分隊出動3輛消防車、1輛救護車與9名警消。南門分隊於8時57分抵達，現場確認地點位於校舍2樓。因電梯不明原因停止運作，有7名學生等待救援，警消隨即展開行動。

    警消抵達2樓後，考量空間狹小且受困人數多，首要任務為確認學生狀況。救援人員隔門安撫情緒，確認眾人無危險後展開技術救援。晚間9時3分，警消使用專用鑰匙順利開啟電梯門，7名學生平安步出。

    救護人員隨即對脫困學生進行檢視。學生雖受驚嚇，經評估皆未受傷且無不適，均無需送醫。現場順利解除，後續交校方處理。校方將對電梯全面檢修釐清原因，並承諾加強巡檢確保校園安全。

    消防局呼籲，遇受困務必保持冷靜、利用通話鈕求援，切勿強行扳開車門。此次救援展現極高效率，期盼校方落實安檢，防範事件重演。

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