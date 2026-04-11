告鄰居設監視器侵犯隱私不起訴 女反遭控誣告結果出爐

黃女控告楊姓鄰居架設監視器侵犯隱私獲不起訴，楊男反控黃女誣告，黃女獲判無罪。示意圖。（記者李立法攝）

楊姓男子在自家外牆架設監視器卻被黃姓鄰居控告侵犯隱私，檢方調查後，認為事證不足，以不起訴處分簽結，楊男認為黃女虛構不實內容誣指他妨害秘密，憤而提起自訴，反控黃女誣告，屏東地院審理後，認為黃女並非憑空捏造不實內容控訴楊男，判黃女無罪，可上訴。

楊男主張，他為查明房屋廚房外牆漏水來源，於自家三樓、五樓及一樓架設監視器，鏡頭分別朝向自家外牆、三樓屋頂及鄰居黃女房屋後方防火巷，黃女明知其房屋後院為開放空間，且後院廁所並非毫無遮蔽，卻誣指他妨害秘密，檢方偵辦後以不起訴處分簽結，黃女要為自身不實指控負責。

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黃女則認為，楊男裝設監視器往她家房間三樓拍攝，又在她家後院拍照，若鏡頭轉動，可能會拍攝到她房屋內的情況。

屏東地院認為，誣告罪的成立，須其申告內容完全出於憑空捏造，若所告尚非全然無因，只因缺乏積極證明致被誣告人不受訴追處罰者，尚難遽以誣告論罪；黃女住家與楊男住家相距甚近，就算是架設在鐵窗上，監視器也可能調整鏡頭往下拍攝，黃女因此懷疑監視器可能拍攝到她的住家或廁所內，此並非故意捏造不存在的事實，難以認定黃女構成誣告罪，應予無罪諭知。

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