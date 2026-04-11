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    愛車「少一根」找別車交替 5小時內警上門後悔已晚

    2026/04/11 11:56 記者蔡清華／高雄報導
    貨運司機偷拔路邊停放車輛的同款無線電天線代替，被依竊盜罪嫌送法辦。（讀者提供）

    貨運司機偷拔路邊停放車輛的同款無線電天線代替，被依竊盜罪嫌送法辦。（讀者提供）

    高雄市貨運司機因車上的無線電天線損壞，竟異想天開直接偷拔路邊停放車輛的同款無線電天線代替，沒想到警察5個小時內就找上門，被依竊盜罪嫌移送法辦，後悔已來不及！

    高雄市警局鳳山分局過埤派出所9日接獲民眾報案，指稱被害人蔡男（46歲）停放於鳳山區保生路與田衙路一帶之自小客車，左後方車用天線遭人竊取。由於該天線攸關車內無線電設備使用，若遇雨進水恐影響電路系統，後續維修費用可觀，車主發現後相當心疼，遂報警處理。

    警方獲報後立即展開調查，調閱周邊監視器畫面循線追查，迅速鎖定一名梁姓男子（43歲）涉有重嫌，並於案發後5小時內查獲到案。經了解，梁嫌本身從事貨櫃車運輸工作，車上亦裝有無線電設備，惟前陣子天線損壞，遲未更換。案發當時行經現場，見該車天線造型特殊、顏色醒目，一時起意萌生貪念而下手行竊，全案依竊盜罪函送高雄地檢署偵辦。

    據被害人表示，其所購買之天線為近期新款，特地跨縣市購入，採全不鏽鋼材質，外觀呈現「彩鈦色」金屬光澤，會隨光線產生彩虹漸層變化，不僅外型吸睛，市面上亦不易取得，具高度辨識性，亦因此成為竊嫌覬覦目標。

    車主天線失而復得，讚警辦案效率高。（讀者提供）

    車主天線失而復得，讚警辦案效率高。（讀者提供）

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