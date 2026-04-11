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    高中生偷開媽媽的車看夜景釀禍4傷！代價曝光

    2026/04/11 11:45 記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導
    台中6名高中生無照偷開母親車看夜景，車子在139線撞斷電桿，釀成4傷。 （民眾提供）

    台中6名高中生無照偷開母親車看夜景，車子在139線撞斷電桿，釀成4傷。 （民眾提供）

    彰化139線昨天（11日）深夜發生自小客車撞斷電桿，並波及民宅的4傷意外，車上6人全是來自台中的未成年高中生，17歲陳生偷開母親的車，交由16歲周生搭載同學看夜景。彰化警方表示，未成年無照駕駛與車主都要開罰，周生與陳母各自開罰3萬6000元至6萬元，並吊扣車牌3個月，另外超載部分再罰駕駛3000元到1萬8000元。

    警方指出，這次發生自撞意外的自小客車，登記在17歲陳生的母親名下，陳生交給16歲周生來開車，陳生則是坐在後座乘客座，全車6人都是未成年的高中生，大部分都是休學中，開車的周生與車主兒子的陳生在這次意外當中並未受傷。

    警方表示，根據道路交通管理處罰條例，未成年無照駕駛可處罰3萬6000元至6萬元，車主要負連帶責任，開罰金額跟未成年無照駕駛金額相同，還要再加上吊扣牌照3個月。

    由於這起意外，車上有6人，明顯屬於超載，將對駕駛周生再開罰3000元到1萬8000元，因此，這起意外周生將被開罰3萬9000元至6萬3000元。

    雖然陳生供稱是偷開母親的車，由於陳生未成年，車主仍要負起連帶責任，不只要開罰，車牌還要吊扣3個月，如今車子被撞爛，車牌還要吊扣，代價不小！

    台中6名高中生無照偷開母親車看夜景，車子在139線撞斷電桿，釀成4傷。 （民眾提供）

    台中6名高中生無照偷開母親車看夜景，車子在139線撞斷電桿，釀成4傷。 （民眾提供）

    台中6名高中生無照偷開母親車看夜景，車子在139線撞斷電桿，釀成4傷。 （民眾提供）

    台中6名高中生無照偷開母親車看夜景，車子在139線撞斷電桿，釀成4傷。 （民眾提供）

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