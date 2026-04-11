獨家》柯案受命法官許芳瑜 遷調二審「票選奪冠」

據了解，本次一、二審法官遷調票選屬司法體系內部意向機制，由具一定資歷法官共同參與投票，評價面向包含判決品質、訴訟指揮能力、法律論證能力及整體審判表現。（本報製圖）

受命審理柯文哲案的台北地方法院法官許芳瑜，9日傳出在司法院一、二審法官遷調票選中脫穎而出，以最高票之姿獲得司法圈內部高度肯定。儘管她目前最受外界關注的指標性案件為柯案，但法界人士點出，在高等法院長期人力吃緊、案件量持續攀升的結構性背景下，此次遷調更傾向是制度運作下的自然結果，而非外界所解讀的單一案件效應。

據司法界人士透露，本次一、二審法官遷調票選屬司法體系內部意向機制，由具一定資歷法官共同參與投票，評價面向包含判決品質、訴訟指揮能力、法律論證能力及整體審判表現。許芳瑜此次在參與二審職缺遷調意願後，於本週票選中取得最高票，被視為同儕對其審判穩定性與專業能力的肯定。

請繼續往下閱讀...

對於外界可能將其與柯文哲案連結解讀為「承審矚目案件後迅速升遷」，司法圈內部有不同觀察，高院近年因案件量激增、人力嚴重吃緊，早已形成「缺人荒」。近期遷調名單中，不乏比許芳瑜更資淺的法官已先行調升二審歷練，這意味著許的遷調規劃是司法行政的既定進程，即便沒有柯案，其資歷與積分也早已達標。

事實上，司法官學院52期的許芳瑜長期深耕重大金融犯罪領域。在接手柯案之前，她最知名的戰績是承審規模達90億元的im.B借貸媒合平台吸金案；當時她擔任受命法官，面對極其繁瑣的帳冊與金流，重判主嫌曾耀鋒16年6月徒刑，其量刑之精準與邏輯之嚴密，令許多法界人士印象深刻。

此外，許芳瑜的辦案清單堪稱大案教科書，包括松崗炒股案審理國寶集團總裁朱國榮、德信證券掏空案，以及涉及兩岸資金與複雜吸金手段的牛樟芝大王劉威甫案。司法界同僚形容，許芳瑜的風格冷靜、強勢，對於證據取捨極為嚴謹。

回顧司法行政運作慣例，二審法官遷調除考量資歷與職務歷練外，更重視長期審判表現與同儕間的信賴評價。在高強度輿論壓力與重大案件交織的審理環境下，仍能獲得體系內高票支持，亦被視為其專業穩定性與司法信賴度的重要體現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法