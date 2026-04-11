鍵盤恐嚇玩過頭！揚言車站隨機殺人嚇壞網友 法院判3月抄走電競主機

台中地院依嚇公眾罪判張男3月徒刑。（資料照）

台中一名張姓男子在網路遊戲世界裡情緒失控，竟把「隨機殺人」當成發洩出口，從虛擬頻道一路喊到現實車站，短短幾句話，卻讓玩家與通勤族陷入不安，警方獲報後火速追查逮人，台中地院認為，張釀社會恐慌、公眾運輸還因此加強戒備，依恐嚇公眾罪判他3月，查扣的電競主機則沒收，可上訴。

回顧案情，張男在2023年6月間玩「新楓之谷」遊戲時，於公開頻道連續發布驚悚言論，聲稱將在台中火車站「隨機殺人」，甚至揚言動員「車隊」行動，還預告將從內湖南下至中壢火車站犯案，並放話犯案後要賣房、搭機逃亡。相關發言被其他玩家截圖外流至論壇，引發大量網友恐慌，憂心是否真的會發生無差別攻擊事件。

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警方接獲通報後不敢大意，立即展開調查與搜索行動，順利查出張男身分並將其拘提到案，同時查扣其使用的電競主機，檢方偵訊時，張男對犯行坦承不諱，相關證人證詞與網路截圖亦相互吻合，最終依恐嚇公眾罪嫌聲請簡易判決處刑。

法院審理時認為，張男在公開網路空間散布具體且涉及公共場所的暴力威脅，已足以引發社會恐慌，不僅讓民眾對公共運輸安全產生疑慮，相關單位更須因此提升警戒、投入額外人力與成本，對社會秩序與公共利益造成實質影響，考量其犯後坦承犯行等情狀，台中地院依恐嚇公眾罪判處有期徒刑3月，得易科罰金，並認定其用來發表恐嚇言論的電競主機為犯罪工具，宣告沒收，全案仍可上訴。

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