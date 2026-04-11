為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中國外甥無法來台 法院仍准夫妻跨海收養

    2026/04/11 10:12 記者王捷／台南報導
    因中國親屬無力養育，台南夫妻跨海收養外甥。雖受法令限制男童暫無法來台，法院認定符合最佳利益，裁定准許。示意圖，圖非新聞中人物。（記者王捷攝）

    因中國親屬無力養育，台南夫妻跨海收養外甥。雖受法令限制男童暫無法來台，法院認定符合最佳利益，裁定准許。示意圖，圖非新聞中人物。（記者王捷攝）

    台南一對夫妻結婚20年沒小孩，妻子在中國的親屬面臨經濟困境，無力撫養孩子，雖然以目前法令中國外甥無法來台同住，雙方合意定期去中國探視，台南地方法院認為這才符合兒童最佳利益，裁定夫妻跨海收養外甥。

    男童的親生父母居住於中國，因已育有3名子女且經濟不佳，無法負擔扶養義務，台灣夫妻考量自身工作穩定，決定收養男童，並代為簽訂收養契約書與出養同意書。因涉及台灣與中國的收養關係，須適用兩地法規，雙方於2025年12月在中國核准登記，並經海基會認證公證文書，確認收養合法成立。

    法院囑託社福機構訪視，報告顯示這對夫妻結婚超過20年，具備高度養育意願。礙於法令，男童暫無法來台灣生活，但收養人不定期前往中國照顧，並每日透過視訊密切關注男童發育。社工評估認為，這對夫妻能提供穩定的經濟支持與關懷，雙方親屬皆贊同，具備妥善成長環境的條件。

    法官審酌男童原生家庭確有出養必要性，透過法律程序確立這對夫妻的父母角色正當性，促使其善盡保護教養責任，法院強調未成年人收養要給子女最佳利益為核心，夫妻願承擔親職，提供穩固照顧資源，綜合評估後認定此安排能為男童帶來完善保護。

    因此，即使中國男童無法來台灣生活，台南地方法院依然裁定認可收養，正式建立法律上親子關係，確保出養兒童的權益獲得充分保障。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播