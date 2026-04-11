中國外甥無法來台 法院仍准夫妻跨海收養

因中國親屬無力養育，台南夫妻跨海收養外甥。雖受法令限制男童暫無法來台，法院認定符合最佳利益，裁定准許。示意圖，圖非新聞中人物。（記者王捷攝）

台南一對夫妻結婚20年沒小孩，妻子在中國的親屬面臨經濟困境，無力撫養孩子，雖然以目前法令中國外甥無法來台同住，雙方合意定期去中國探視，台南地方法院認為這才符合兒童最佳利益，裁定夫妻跨海收養外甥。

男童的親生父母居住於中國，因已育有3名子女且經濟不佳，無法負擔扶養義務，台灣夫妻考量自身工作穩定，決定收養男童，並代為簽訂收養契約書與出養同意書。因涉及台灣與中國的收養關係，須適用兩地法規，雙方於2025年12月在中國核准登記，並經海基會認證公證文書，確認收養合法成立。

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法院囑託社福機構訪視，報告顯示這對夫妻結婚超過20年，具備高度養育意願。礙於法令，男童暫無法來台灣生活，但收養人不定期前往中國照顧，並每日透過視訊密切關注男童發育。社工評估認為，這對夫妻能提供穩定的經濟支持與關懷，雙方親屬皆贊同，具備妥善成長環境的條件。

法官審酌男童原生家庭確有出養必要性，透過法律程序確立這對夫妻的父母角色正當性，促使其善盡保護教養責任，法院強調未成年人收養要給子女最佳利益為核心，夫妻願承擔親職，提供穩固照顧資源，綜合評估後認定此安排能為男童帶來完善保護。

因此，即使中國男童無法來台灣生活，台南地方法院依然裁定認可收養，正式建立法律上親子關係，確保出養兒童的權益獲得充分保障。

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