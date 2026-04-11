為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    嘉義溪口鄉公所公務員涉圖利 判緩刑、褫奪公權

    2026/04/11 10:16 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義縣溪口鄉洪姓公務員被指控，2022年11月間，受理謝姓農民夫妻申請房屋的舊有合法房屋證明，謝男委由王姓妻子到公所申請未檢附航照圖等證明文件，且房屋非舊有合法房屋，洪某仍填載「檢附文件尚符，奉核後發證明」等不實內容呈核，讓王女夫妻免付至少19萬元的既有建築物現場測繪等費用，嘉義地方法院審理，認為洪某犯對主管事務圖利罪，判刑1年3月。緩刑2年，褫奪公權1年，全案可上訴。

    判決書指出，謝姓農民營運鵪鶉事業，因房屋沒有舊有合法房屋證明，無法申請台灣自來水公司的用水設備工程，因此委託妻子到公所申請舊有合法房屋證明，王女2022年11月某日遞交申請書，沒有檢附房屋的航照圖或其他證明文件，依規定不應符合申請要件，而且檢視申請書等文件並到現場勘查後，明知該間房屋是受都市計畫法規範的房屋，並非1975年2月24日所建造，非舊有合法房屋。

    受理承辦此案的洪男，隱瞞謝男未檢附證明文件情形，呈核課長、公所秘書核章，在2022年11月17日核發舊有合法房屋證明給謝男，因此申請使用執照，免除建築指定費4萬元、安全鑑定報告書6萬元、建築基地相關法規初步分析報告書4萬元及既有建築物現場測繪費5萬元等費用，以及獲得向台水公司申請用水設備而使用自來水，共計至少19萬元等不法利益。

    法務部調查局南部地區機動工作站接獲舉報進行調查，嘉義地檢署依涉犯貪污治罪條例起訴洪男，嘉義地院合議庭法官審理，審酌洪男只是基層公務員，與謝男、王女沒有任何關係，圖利金額非鉅，也沒有獲得犯罪所得、坦承犯行等犯後態度，判刑1年3月，緩刑2年，褫奪公權1年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播