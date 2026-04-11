嘉義溪口鄉公所公務員涉圖利 判緩刑、褫奪公權

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義縣溪口鄉洪姓公務員被指控，2022年11月間，受理謝姓農民夫妻申請房屋的舊有合法房屋證明，謝男委由王姓妻子到公所申請未檢附航照圖等證明文件，且房屋非舊有合法房屋，洪某仍填載「檢附文件尚符，奉核後發證明」等不實內容呈核，讓王女夫妻免付至少19萬元的既有建築物現場測繪等費用，嘉義地方法院審理，認為洪某犯對主管事務圖利罪，判刑1年3月。緩刑2年，褫奪公權1年，全案可上訴。

判決書指出，謝姓農民營運鵪鶉事業，因房屋沒有舊有合法房屋證明，無法申請台灣自來水公司的用水設備工程，因此委託妻子到公所申請舊有合法房屋證明，王女2022年11月某日遞交申請書，沒有檢附房屋的航照圖或其他證明文件，依規定不應符合申請要件，而且檢視申請書等文件並到現場勘查後，明知該間房屋是受都市計畫法規範的房屋，並非1975年2月24日所建造，非舊有合法房屋。

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受理承辦此案的洪男，隱瞞謝男未檢附證明文件情形，呈核課長、公所秘書核章，在2022年11月17日核發舊有合法房屋證明給謝男，因此申請使用執照，免除建築指定費4萬元、安全鑑定報告書6萬元、建築基地相關法規初步分析報告書4萬元及既有建築物現場測繪費5萬元等費用，以及獲得向台水公司申請用水設備而使用自來水，共計至少19萬元等不法利益。

法務部調查局南部地區機動工作站接獲舉報進行調查，嘉義地檢署依涉犯貪污治罪條例起訴洪男，嘉義地院合議庭法官審理，審酌洪男只是基層公務員，與謝男、王女沒有任何關係，圖利金額非鉅，也沒有獲得犯罪所得、坦承犯行等犯後態度，判刑1年3月，緩刑2年，褫奪公權1年。

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