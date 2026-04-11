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    首頁 > 社會

    怕死不敢吞下肚 台男褲藏7顆海洛因入境被逮

    2026/04/11 09:17 記者黃佳琳／高雄報導
    盧姓男子不敢吞海洛因入肚，改把毒品藏在褲子裡闖關仍被識破。示意圖。（資料照）

    盧姓男子不敢吞海洛因入肚，改把毒品藏在褲子裡闖關仍被識破。示意圖。（資料照）

    盧姓男子加入跨國運毒集團，企圖從柬埔寨走私第一級毒品海洛因回台，但集團要求他把毒品吞下肚闖關，盧男怕死不敢吞，藏在褲子裡入境時仍被識破，被法官依運輸一級毒品罪判刑17年。

    判決指出，去年10月間，盧男接獲運毒集團成員「簡哥」指示，先後前往泰國曼谷、香港等地轉機，最終抵達柬埔寨。同年11月6日，盧男在當地飯店取得由同夥「小胖」交付的7包第一級毒品海洛因（毛重共計196.14公克）。

    運毒集團原先要求盧男以「體內吞食」方式運毒，但盧男因心生恐懼不敢吞，改將毒品夾藏在隨身褲子內。隔日傍晚，盧男搭機抵達桃園國際機場入境時，隨即遭台中市刑大與海關人員攔查，當場人贓俱獲。

    高雄地方法院審理時，盧男坦承犯行，法官認為，盧男於偵查及審理中均自白，符合《毒品危害防制條例》第17條第2項規定，予以減輕其刑，但海洛因屬萬國公罪之首，具高度成癮性與社會危害性，考量盧男尚未取得報酬且毒品未流入市面，因此判他徒刑17年，可上訴。

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