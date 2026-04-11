保護令漏洞3-3》土城殺妻案奪2命 祖父母淚扛2幼孫：盼活久養大她們

嘉仕美診所副院長張格彰（左一）、吳哥醫療公益創辦人張龍溢（右一）探訪張家兩老（中）並給予募款款項，張龍溢表示，盼藉善款拋磚引玉，「以愛接力」傳遞正能量。（記者楊心慧攝）

新北市土城區去年7月發生駭人聽聞的謝姓家暴男當街砍死張姓妻子、小姨子驚悚命案，新北地檢署依刑法殺人、傷害及家庭暴力防治法起訴。被砍殺的張女有兩名女兒，分別5歲及10歲，如今由張女的70多歲的父母撫養，孩子仍有陰影及創傷，張女父親受訪落淚，哽咽地說：「我們已經痛了8個月，至今還是走不出來，現在還要養兩個孫女，只希望能活久一點，把兩個孫女養大。」

張父僅有兩女兒，未料兩名愛女皆被謝男砍死，家庭結構瞬間崩解，年逾7旬的夫妻，還要扛起撫養兩名年幼孫女的重擔。張父指出，現在只能靠以前存的錢撐著，太太也不會開車，身體又不好，還開白內障手術，真的不知道接下來該怎麼辦。

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張父表示，更令人心痛的是，孩子們也深受創傷影響，孫女出現恐懼、恍神等狀況，甚至對他說：「爺爺您要小心，爸爸可能會來殺你。」一家人至今仍活在陰影中。

張母也激動落淚，強調兩個女兒都很孝順，沒想到已申請保護令，結果謝男仍無視痛下殺手，社區鄰居很多人都誇讚女兒個性善良、熱心公益，平常女兒也會去幫忙照顧老人、擔任志工，親友及鄰居提到女兒都會掉淚，「這麼好的兩個孩子，就這樣沒了」。

「只希望還有福氣，能把孫女帶到18歲。」張父哽咽地說，現在最重要的是把兩個孫女照顧好，祈求老天爺讓他與妻子能活久一點；而他也一再強調，這起悲劇不該只是個案，更盼制度能真正補破網，別再讓下一個家庭承受同樣的痛。

被砍死的張女原在診所服務，院長李進良日前也在診所發起募款，定期定額長期捐助。李進良表示，姐妹年邁的雙親，不僅一夕間失去兩位摯愛的女兒，姐姐還留下兩名年幼的孩子，如今祖孫四人同時失去心靈的依靠和經濟支柱，受害者家屬們的近況並不樂觀，他希望能盡一己之力給予幫助。

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