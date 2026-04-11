斥資3.5億斗六警分局新廳舍 民眾驚呼像藝術中心、飯店

斗六分局新廳舍位在雲林路二段，充滿設計感，牆面上金黃色稻穗裝置十分搶眼，跳脫傳統警察廳舍嚴肅風格。（記者黃淑莉攝）

斥資3.5億元興建的雲林縣警察局斗六分局新廳舍竣工並取得使用執照，分局暨所屬警備隊、偵查隊、交通小隊，全部將在4月13日進駐在新廳舍辦公。新廳舍清水模外牆、2、3樓間牆面上一大片金黃色稻穗裝置及1樓人行道綠帶鋼鍛裝置藝術，十分亮眼，顛覆傳統警察廳舍嚴肅印象引起討論，有人說像飯店、藝術中心、國家圖書館。

斗六分局新廳舍位在雲林路二段，原為祥瑞大樓在921地震時受損成為危樓，閒置荒廢達18年多，斗六分局現廳舍屋齡超過50年，建物老舊，員警執勤及辦公空間嚴重不足，經過歷屆縣長努力，由縣警局辦理用地取得，做為斗六分局新廳舍用地。

請繼續往下閱讀...

新廳舍為地下1樓、地上7樓建築，原核定經費為1.9億元，2022年招標時受COVID-19疫情及營建成本飆漲，歷經多次流標，縣府增加1.6億元，總經費3.5億元，2022年10月動工。

雲林縣警察局指出，斗六分局新廳舍建築在去年完工，後續管線、裝潢及設施設備等工程，及因建築無障礙設施設計法規修正，調整無障礙設施，上月取得使用執照，這幾天分局人員開始搬遷物品，4月13日開始在新廳舍辦公。

斗六分局新廳舍施工圍籬拆除，有別於傳統警察廳舍嚴肅外觀，高品格設計感的建築外觀、整片金黃色稻穗及大樓前的鋼鍛裝置藝術作品，引起注意及熱議，有人說像商旅、飯店，也有人說是藝術中心、圖書館，還有人稱讚是雲林最漂亮的警察廳舍。

警方表示，裝置藝術作品名為「柚光飛羽」，以不鏽鋼鍛造，構想來自斗六特產文旦，每到收成期警方即有護柚勤務，警民形成防護網及產業鏈連結，作品中2個橢圓形切面代表文旦的剖面，飛翔的鴿子從中穿越，傳遞豐收與和平。

斗六分局新廳舍位在雲林路二段，充滿設計感，牆面上金黃色稻穗裝置十分搶眼，跳脫傳統警察廳舍嚴肅風格。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法