按摩睡著被「爽醒」！他睜眼見按摩師手接「嘉明的味道」驚嚇報警

男子找男按摩師按摩時睡著，突然感受下體有快感驚醒，發現按摩師手盛精液，驚嚇報警。示意圖。（擷取自維基）

彰化一名男子經營按摩工作室，去年幫一名男客按摩，見對方熟睡，竟趁機猥褻其私密部位長達7分鐘，男子因感到快感驚醒，赫然發現按摩師竟以手盛接他的「嘉明的味道」，當場震驚憤怒報警。彰化地院審理，認定構成乘機猥褻罪，判處按摩師有期徒刑6月，得易科罰金，並宣告緩刑2年。

判決書指出，該名按摩師在員林市從事按摩業，去年9月15日下午替一名男客進行全身按摩，期間男客因疲勞而陷入熟睡，按摩師見其正面仰躺，全身赤裸且毫無防備，竟握住其私處進行移位抽動；男客因突感生殖器快感而驚醒，驚見按摩師左手握他的生殖器，右手盛接精液，氣得當場報警處理。

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按摩師坦承有進行全身按摩，但否認有猥褻行為，辯稱只是在生殖器上推油，對方要求加強按摩大腿，才會「順便」按到，還聲稱「按的時候他也沒反抗」，結果醒來就生氣。

法官審理認為，被害人是因為被按到射精驚醒才反應，且醒後反應憤怒，顯見根本不希望被這樣對待，其辯詞難以採信，審酌按摩師在法院審理時坦承犯行，並與男客達成調解且已履行完畢，犯後態度尚佳，依乘機猥褻罪判處6月徒刑，得緩刑2年，緩刑期間須接受2場法治教育課程，並交付保護管束。全案仍可上訴。

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