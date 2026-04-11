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    首頁 > 社會

    兒把孩子丟給他 台南阿公養8年怒求償94萬

    2026/04/11 06:48 記者王捷／台南報導
    台南李男將幼子交由父親照顧養8年，卻長年拒付生活費。李翁不滿代墊提告，法院認生父扶養義務不可免責，判還94萬9462元。（記者王捷攝）

    台南李男將幼子交由父親照顧養8年，卻長年拒付生活費。李翁不滿代墊提告，法院認生父扶養義務不可免責，判還94萬9462元。（記者王捷攝）

    李姓男子將孩子交給老父照顧後不聞不問，長年拒付生活費。李翁不滿獨扛養育9歲孫子的經濟重擔，向台南地方法院提告要求返還代墊款，法院判李男要付94萬9462元。

    李男與陳女於2017年產下男童，2018年辦理認領。從小孩1歲起就將丟給李翁照顧，未付分文扶養費。李翁也多次向李男索討扶養費，但李男長期用藉口推託，期間甚至入監。2023年李男將孩子部分權利委託李翁行使後神隱，只有缺錢才會出現，李翁無奈提告求償代墊的95萬9230元。

    法官審理指出，依民法規定，父母對未成年子女負有保護教養與扶養責任，不會因為子女是否有謀生能力而受限。法官強調，父母扶養義務源於血親身分，縱使李男將部分親權委託給李翁行使，或處於一時停止狀態，對於直系血親間的扶養關係毫無影響，生父絕不能免責。

    另外，李翁出資養孫，等同讓李男獲得免除履行義務的利益，受損的李翁當然可以請求返還扶養費，由於因李男沒有到庭也沒提書狀，所以視同自認理虧，法官參酌台南市平均每人每月消費支出，計算李翁養孫的費用，從2018年至2025年期間總扶養費為189萬8924元。李男應與生母平均分擔，須負擔一半即94萬9462元。

    法院最終認定原告請求有據，裁定李男須如數給付94萬9462元，並加計年息百分之5的法定遲延利息。至於原告因月份計算錯誤而多請求的部分予以駁回，全案訴訟費用由敗訴被告負擔。

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