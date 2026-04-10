23歲男路倒南港松河街遭輾斃 貨車司機過失致死送辦

23歲簡姓男子今日下午不明原因倒臥台北市南港區松河街路中央，遭47歲游姓男子駕駛的小貨車直接輾過。（記者鄭景議翻攝）

23歲簡姓男子今日下午不明原因倒臥在台北市南港區松河街路中，遭47歲游姓男子駕駛的小貨車直接輾過，簡男當場失去生命跡象，經緊急送醫後仍宣告不治。南港分局警方獲報趕抵現場處理，確認游姓駕駛並無酒駕，全案訊後依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦。

南港分局調查，今日下午3時許，游男駕駛小貨車正沿著松河街由東往西方向行駛，當車輛行經成功橋下方路段時，疑似因為橋下光線較為陰暗，且游男未注意車前狀況，導致車輪直接輾過倒臥車道上的簡男。

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救護人員抵達現場時，發現簡男身體受創嚴重且已無呼吸心跳，隨即將人送往醫院搶救，但仍因傷重不治。警方隨即在現場拉起封鎖線進行採證，並對游男實施酒精呼氣測試，測定值為0，排除酒後駕車情形。

針對簡男當時為何會倒臥在馬路中央，警方目前正調閱周邊監視器畫面以釐清簡男生前的動向與身體狀況。相關事故卷宗與採證資料將交由交通警察大隊進行進一步分析，以判定詳細的肇事責任歸屬。

南港分局呼籲，駕駛人行經橋下、涵洞或隧道等視線較為模糊的陰暗處時，務必提高警覺並隨時注意車前動態，同時應減速慢行，以應變突發狀況並確保用路人安全。

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