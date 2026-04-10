4/10今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落新北

4月10日開獎的今彩539開出1注，獎落新北市。（本報合成）

4月10日開獎的今彩539頭獎開出1注，由新北市金山區中山路201號的「億來彩券行」開出，大樂透頭獎則摃龜。

第115000043期大樂透中獎號碼「04、10、15、17、21、40，特別號：30」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得322萬8876元；參獎共36注中獎，每注可得5萬1356元；肆獎共113注中獎，每注可得1萬0517元；伍獎共2179注中獎，每注可得2000元；陸獎共3000注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7510注中獎，每注可得400元；普獎共3萬7237注中獎，每注可得400元。

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第115000043期49樂合彩中獎號碼為「04、10、15、17、21、40」。四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共137注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3997注中獎，每注可得1250元。

第115000089期今彩539中獎號碼為「09、21、25、27、30」。頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共163注中獎，每注可得2萬元；參獎共6515注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4355注中獎，每注可得50元。

第115000089期39樂合彩中獎號碼為「09、21、25、27、30」。四合摃龜；三合共158注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7324注中獎，每注可得1125元。

第115000089期3星彩中獎號碼為「867」。壹獎共120注中獎，每注可得5000元。

第115000089期4星彩中獎號碼為「1575」。壹獎共15注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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